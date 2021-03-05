Kiralık aldıkları iskele demirlerini satan 2 kişi tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Kiralık aldıkları iskele demirlerini satan 2 kişi tutuklandı

05.03.2021 22:49 | Son Güncelleme: 05.03.2021 22:53
Kiralık aldıkları iskele demirlerini satan 2 kişi tutuklandı

Kırşehir'de farklı üç firmadan kiraladıkları iskele demirlerini Ankara'da satan 2 kişi tutuklandı.

Kırşehir'de farklı üç firmadan kiraladıkları iskele demirlerini Ankara'da satan 2 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Kırşehir'de yaşayan Y.D. (39) ve Ç.D. (43), 3 inşaat firmasından 100 bin liralık çek ile iskele demiri kiraladı. Ardından Ankara'ya giden Y.D. ve Ç.D. kiraladıkları iskele demirlerini sattı. Geçen süreçte çeklerin karşılıksız çıktığını öğrenen inşaat firmaları, polis merkezine giderek şikayetçi oldu. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, dolandırıcılık yaptığı belirlenen Y.D. ve Ç.D'nin yakalanması için çalışma başlattı. Bu kapsamda 2 şüphelinin Aşıkpaşa Mahallesinde olduğunu belirleyen ekipler eve operasyon düzenledi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özlem Zengin Meral Akşener Devlet Bahçeli Abdülhamit Gül Necmettin Erbakan
Magazin Şeyma Subaşı Kenan Doğulu Demet Akalın Caner Cindoruk
Spor Ali Koç Erol Bulut Ersun Yanal Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Şehit Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kiralık aldıkları iskele demirlerini satan 2 kişi tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.3.2021 22:56:41. #1.14#
title