Kilit kavşak Kırıkkale'de, bayramın ikinci gününde trafik yoğunluğu
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Kilit kavşak Kırıkkale'de, bayramın ikinci gününde trafik yoğunluğu

İhlas Haber Ajansı / Hasan Ay - Haberler | Yaşam

Kilit kavşak Kırıkkale'de, bayramın ikinci gününde trafik yoğunluğu Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahı kilit kavşak Kırıkkale'de, Kurban Bayramı'nın ikinci gününde de trafik yoğunluğu yaşandı.

Kilit kavşak Kırıkkale'de, bayramın ikinci gününde trafik yoğunluğu

KIRIKKALE - Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahı kilit kavşak Kırıkkale'de, Kurban Bayramı'nın ikinci gününde de trafik yoğunluğu yaşandı.

Kurban Bayramı'nın ikinci gününde de 43 ilin geçiş güzergahı kilit kavşakta trafik yoğunluğu oluştu. Memleketlerine veya tatil bölgelerine gitmek için bayramın ikinci gününü tercih eden vatandaşlar, kilit kavşak Kırıkkale'de trafiğe takıldı.

Ankara-Samsun D-200 kara yolundaki trafik zaman zaman durma noktasına gelirken, öğlen saatlerinde bağlayan yoğunluk drone ile havadan görüntülendi. Yoğunluğun ise akşam saatlerine kadar süreceği tahmin ediliyor.

Kilit kavşak Kırıkkale'de, bayramın ikinci gününde trafik yoğunluğu
Kilit kavşak Kırıkkale'de, bayramın ikinci gününde trafik yoğunluğu
Kilit kavşak Kırıkkale'de, bayramın ikinci gününde trafik yoğunluğu
Kilit kavşak Kırıkkale'de, bayramın ikinci gününde trafik yoğunluğu
Kilit kavşak Kırıkkale'de, bayramın ikinci gününde trafik yoğunluğu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hasan Ay

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