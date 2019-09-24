Kilis'te uyuşturucuya 2 gözaltı

Kilis'te uyuşturucuya 2 gözaltı

KİLİS'te, polis ekiplerince uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda 6 kilo 300 gram esrar ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

24.09.2019 13:37
Kilis'te uyuşturucuya 2 gözaltı
KİLİS'te, polis ekiplerince uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda 6 kilo 300 gram esrar ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
Narkotik Suçlara Mücadele Müdürlüğü ekipleri, Suriye sınırındaki barakada uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Şıh Mansur mevkisindeki barakaya operasyon düzenleyen ekipler, burada yaptıkları aramada 6 kilo 300 gram esrar ele geçirdi. Uyuşturucuya el koyan ekipler, Ş.K. ve A.K.'yi gözaltına alıp emniyete götürdü.


Kaynak: DHA
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