Kilis'te judo turnuvasında Türk ve Suriyeli 400 sporcu buluştu

Kilis'te, UNİCEF tarafından finanse edilen proje kapsamında 20 ilden 400 Türk ve Suriyeli sporcunun katıldığı Judo turnuvası başladı.

7 Aralık Beşevler Kapalı Spor Salonu'nda, Kilis Belediyesi tarafından koordine edilen 'Her Çocuk İçin Sosyal Uyum' projesi kapsamında düzenlenen judo turnuvası başladı. Turnuvaya 20 ilden 400 Türk ve Suriyeli sporcu katıldı. Türkiye Judo Federasyonu Teknik Kurulu Başkanı Deniz Şilli, Kilis Belediyesi ve UNICEF işbirliğinde dünyada eşi benzeri görülmeyen bir organizasyon düzenlediklerini ifade ederek, 'Organizasyona 20 ilden 400 sporcunun katılımıyla gerçekleştiriliyor. Bu organizasyonun bir özelliği var. Kilis'te judo branşıyla spor yapmaya çalışan Suriyeli çocukların bu organizasyonda kendini göstermesi. Toplumla kaynaşması, diğer şartlarda diğer çocuklar ile birlikte anlaşmaları böyle bir organizasyon düzenlendi. Bu organizasyona Olimpiyat ve dünya şampiyonu Fransız judocu Teddy Riner'de yarın katılacakö dedi.

İki gün sürecek turnuvanın sonunda dereceye girenlere madalyaları yarın Dünya Judo Şampiyonu Fransız judocu Teddy Riner'in katılacağı törenle verilecek.

Kaynak: DHA