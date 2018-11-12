Kilis'te Askeri Yasak Bölgede 8 Kişi Yakalandı

Kilis'in Elbeyli ilçesinde, Suriye'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçmeye çalışan 4'ü çocuk 8 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri, Alahan köyü sınır hattındaki birinci derecede askeri yasak bölgede, Suriye'den Türkiye'ye geçmeye çalışan bir grubu fark etti.

Yakalanan gruptaki 4'ü çocuk 8 kişi, İl Jandarma Komutanlığına teslim edildi.

Şüphelilerden Türk vatandaşı F.D, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede "göçmen kaçakçılığı" suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 7 kişi ise sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi İl Müdürlüğüne teslim edildi.