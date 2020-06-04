Kılıçdaroğlu: "Türkiye bölgenin en güçlü devletidir"
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Kılıçdaroğlu: "Türkiye bölgenin en güçlü devletidir"

Kılıçdaroğlu: "Türkiye bölgenin en güçlü devletidir" CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Türkiye bölgenin en güçlü devletidir.

04.06.2020 19:02 | Son Güncelleme: 04.06.2020 19:07

Kılıçdaroğlu: "Türkiye bölgenin en güçlü devletidir"

ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Türkiye bölgenin en güçlü devletidir. Türkiye bütün bu sorunları aşma kapasitesine sahiptir. Sorun Türkiye iyi yönetilmiyor. Türkiye'yi iyi yöneteceğiz" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen İl Başkanları Toplantısında konuştu. Kılıçdaroğlu, pandemi sürecinde yürüttükleri çalışmalardan dolayı İl başkanlarını kutladı. Tarımda 19 ilde hava şartlarından dolayı sorunlar yaşandığını vurgulayan Kılıçdaroğlu, "Yaşanan ciddi bir sorun vardı sıcaklığın çok yükselmesi ve ardından soğuk havanın gelmesi ürünlere zarar vermişti. 19 ile, milletvekili arkadaşlarımız önümüzdeki hafta gidecekler. Hasarın en yoğun olduğu yerlerden gelen raporla politika oluşturmaya özen göstereceğiz" diye konuştu.

Kısır tartışmalardan kaçınmak gerektiğini belirten Kılıçdaroğlu, "Önemli bir konu olmadığı sürece bu kısır tartışmalara girmeyeceğiz. Tam aksine var olan sorunların nasıl çözüleceğini nasıl çözülmesi gerektiğini anlatacağız halka. Yani iktidar olmak istiyorsak halka umut vermeliyiz. Halk belediyeler üzerinden CHP'nin Türkiye'nin bütün kalıcı sorunlarını çözebileceğini görmeye başladı. Bizim, il başkanlarımızın, ilçe başkanlarımızın, milletvekillerimizin sorunlara kilitlenme ve sorunları çözme gibi bir görevi var. İlk seçimlerde bu görev bize verilecek. Millet ittifakı ile beraber Türkiye'nin demokratikleşmesi, var olan sorunların çözülmesi için elimizden gelen her türlü çabayı göstereceğiz. Bu konuda kendinize güvenmeniz lazım" şeklinde konuştu.

Negatif dil kullanmamaya özen göstermek gerektiğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, "Türkiye bölgenin en güçlü devletidir. Türkiye bütün bu sorunları aşma kapasitesine sahiptir. Sorun Türkiye iyi yönetilmiyor. Türkiye'yi iyi yöneteceğiz. Her kuruşun hesabını millete vereceğiz. Örnek istiyorsanız belediyeleri örnek gösterebilirsiniz. Her çocuğun karnı doyacak. Halka umut veren bir dil kullanacağız. Türkiye'nin imkanları var. Türkiye güçlü. Bizim en büyük gücümüz genç insan nüfusu ama şimdi işsiz. Biz bunların tamamıma istihdam alanı oluşturacağız. Merkez Türkiye projemiz çok önemli. Her kesime ulaşmayı hedefleyen tek partiyiz" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu: 'Türkiye bölgenin en güçlü devletidir'

Kaynak: İHA

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