Kılıçdaroğlu: Her kesim helalleşmelidir

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'helalleşme' çağrısını yineleyerek, inancından ve kimliğinden ötürü kimsenin ayrıştırılmaması gerektiğini ve artık her kesimin helalleşmesi gerektiğini söyledi.

Kemal Kılıçdaroğlu, Şanlıurfa ziyareti öncesi Gaziantep'te Şanlıurfalı kanaat önderleri ve Gaziantep Şanlıurfalılar Kültür Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği üyeleri ile bir araya geldi.