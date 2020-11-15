Kılıçdaroğlu, Filistin'in Bağımsızlık Günü'nü kutladı
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Kılıçdaroğlu, Filistin'in Bağımsızlık Günü'nü kutladı

15.11.2020 21:49 | Son Güncelleme: 15.11.2020 21:52
Kılıçdaroğlu, Filistin'in Bağımsızlık Günü'nü kutladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Filistin'in Bağımsızlık Günü'nü kutladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Filistin'in Bağımsızlık Günü'nü kutladı.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Filistin'in Bağımsızlık Günü'nü kutluyor, her zaman Filistinli kardeşlerimizin haklı davalarında yanlarında olduğumuzu bir kez daha hatırlatıyorum. Kudüs'ün yeniden barışa, huzura ve kardeşliğe ev sahipliği yapacağı günlerin en kısa zamanda gerçekleşmesini diliyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Yıldızalp Özmen

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