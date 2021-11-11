Kılıçdaroğlu: Erdoğan gibi ekonomist değilim (2)

ANTALYA (DHA) - KILIÇDAROĞLU'DAN BÖCEK'E NAZAR BONCUĞU

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'i makamında ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, koronavirüs nedeniyle 3, 5 ay yoğun bakımda kaldıktan sonra 9 Kasım 2020 günü taburcu oluşunun yıl dönümünde Başkan Böcek'e nazar boncuğu taktı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Başkan Böcek'i ziyaret programına CHP Antalya Milletvekilleri, ilçe belediye başkanları ve partililer katıldı. Ziyaret için CHP Genel Başkanı'na teşekkür eden Muhittin Böcek, "9 Kasım'da yoğun bakımdan çıkmıştım, birinci yaş günüm gibi oldu benim için. Çok teşekkür ediyorum, iyi günümüzde kötü günümüzde yanımızda oldunuz, ailemiz adına da Antalyalılar adına da teşekkür ediyorum. Zatıalinizin Antalya'dan beklentiniz, vatandaşlarımızın en iyi hizmeti almaları yönündeydi. Biz de bütün ekip arkadaşlarımızla hep birlikte Antalyamız için çalışmalarımıza aynı azim ve kararlılıkla devam ediyoruz. Bundan sonra da 913 mahallemizde ve Antalya'mızın her alanında tarım, turizm, ticaret, sanayi çalışmalarımızı devam ettireceğiz" dedi.

Ziyaret sonunda Başkan Böcek, Kılıçdaroğlu'na Antalya'ya özgü yörük kıyafetlerinin yer aldığı bir tablo hediye etti.