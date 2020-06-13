Kılıçdaroğlu, Çiğli Belediye Başkanı Gümrükçü'yü kabul etti
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü'yü kabul etti.
13.06.2020 16:06 | Son Güncelleme: 13.06.2020 16:41
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü'yü kabul etti.
CHP'den yapılan açıklamaya göre, parti genel merkezindeki görüşmede, Çiğli Belediyesinin kendi imkanları ile üretilen solunum cihazı Kılıçdaroğlu'na tanıtıldı. Görüşmede, CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan da hazır bulundu.
Kaynak: AA