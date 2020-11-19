Kiğılı'dan "Gözü Kara İndirim" kampanyası
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Kiğılı'dan "Gözü Kara İndirim" kampanyası

19.11.2020 11:27 | Son Güncelleme: 19.11.2020 11:30
Kiğılı'dan

Kiğılı, "Gözü Kara İndirim" kampanyasıyla sonbahar-kış sezonu ürünlerinde 1 alana 1 bedava indirim imkanı sunuyor.

Kiğılı, "Gözü Kara İndirim" kampanyasıyla sonbahar-kış sezonu ürünlerinde 1 alana 1 bedava indirim imkanı sunuyor.

Kiğılı açıklamasına göre, gardırobu baştan aşağı yenileme imkanı sunan "Gözü Kara İndirim" kampanyası; mont, triko, gömlek, pantolon, t-shirt gibi geniş yelpazedeki tüm ürünleri kapsıyor.

Birçok ürünün yer aldığı sonbahar-kış sezonu tasarımları özel fiyatlarla Kiğılı.com ve tüm Kiğılı mağazalarında tüketicilere sunuluyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tolga Yanık

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