Kiğılı'dan "Gözü Kara İndirim" kampanyası
19.11.2020 11:27 | Son Güncelleme: 19.11.2020 11:30
Kiğılı, "Gözü Kara İndirim" kampanyasıyla sonbahar-kış sezonu ürünlerinde 1 alana 1 bedava indirim imkanı sunuyor.
Kiğılı, "Gözü Kara İndirim" kampanyasıyla sonbahar-kış sezonu ürünlerinde 1 alana 1 bedava indirim imkanı sunuyor.
Kiğılı açıklamasına göre, gardırobu baştan aşağı yenileme imkanı sunan "Gözü Kara İndirim" kampanyası; mont, triko, gömlek, pantolon, t-shirt gibi geniş yelpazedeki tüm ürünleri kapsıyor.
Birçok ürünün yer aldığı sonbahar-kış sezonu tasarımları özel fiyatlarla Kiğılı.com ve tüm Kiğılı mağazalarında tüketicilere sunuluyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Tolga Yanık