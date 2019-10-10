10.10.2019 12:28

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, "Sahip olduğumuz tüm kültürel değerlerimize birlikte sahip çıkmak, kültür endüstrilerimizi güçlendirerek kültür ihraç eden ülkeler karşısında rekabet gücümüzü artıracak politikalar üretebilmek ve birbirimizden ilham alarak geleceğe dönük ortak iş birlikleri geliştirmek amacıyla bugün burada bir aradayız." dedi.

Kültür Endüstrilerinin Desteklenmesi Odaklı Kültürel İfadelerin Çeşitliliğinin Korunması ve Geliştirilmesi Sözleşmesi (KİFAÇ) Farkındalık Artırma ve İşbirliği İstişare Toplantısı, kültür ve sanat alanında faaliyet gösteren özel sektör temsilcilerinin de katılımıyla gerçekleştirildi.

Açılışta konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Yavuz, toplantının dördüncüsünün düzenlendiği anımsatarak, küreselleşmenin birçok konuda olduğu gibi kültür ve sanat alanında da tek tipleşme olgusunu ortaya çıkardığını belirtti.

Sinema, müzik, giyim, yemek ve eğlence gibi alanlarda bireylerin giderek birbirine benzemeye başlamasının küreselleşmenin aynılaştırıcı etkisinin güçlenmekte olduğunu gösterdiğini kaydeden Yavuz, şunları söyledi:

"Bunun yanı sıra, küreselleşmenin ortaya çıkardığı durumlardan biri kendine paralel şekilde yerelleşme hareketlerini arttırıyor olması. Süreç küresel ve yerel arasında ilerlerken yerelleşmeyle yerel kültürlerin farkına varıldığı ve bunların korunarak arttığı da belirtilebilir. Ürettiği değerlerle kalkınmaya doğrudan katkı sağlayan kültür endüstrileri, günümüzde pek çok ülkede ekonominin geri kalanından çok daha süratli büyümektedir. Bu nedenle, kültür endüstrilerine önem veren bir ekonomide sürdürülebilir büyüme ve kalkınma hedeflerine ulaşmak da görece daha kolay olabilmektedir."

Türkiye'nin dünyanın en zengin kültürel çeşitliliğe sahip coğrafyalarından biri olduğunu ifade eden Yavuz, "Ülkemizdeki bu değerli kültür ortamını korumak ve dünya çapında bilinir hale getirmek için kültürel ifadelerin çeşitliliği üzerine yönlendirici ilke ve kavramlar konusunda uluslararası alanda uzlaşılan en kapsamlı belge olan UNESCO Kültürel İfadelerin Çeşitliliği Sözleşmesi'ni, değerlendirilebilecek önemli bir fırsat olarak görüyoruz." diye konuştu.

Sözleşmede ifade edilen konulara değinen Yavuz, "Sözleşmeye göre taraf devletler, kültürün ifade bulmuş şekli olan müzik, sinema, edebiyat, tiyatro, tasarım veya yazılım gibi alanlarda çeşitliliğin korunmasına ilişkin politika üretmek, gerekli önlemleri almak ve bu politika ve önlemleri mali açıdan desteklemekle yükümlü kılınmıştır." dedi.

Toplantıda kültür endüstrisini oluşturan sektörlerde fark yaratan işlere imza atan temsilcilerle bir araya gelindiğini ifade eden Yavuz, şunları ekledi:

"Sahip olduğumuz tüm kültürel değerlerimize birlikte sahip çıkmak, kültür endüstrilerimizi güçlendirerek kültür ihraç eden ülkeler karşısında rekabet gücümüzü artıracak politikalar üretebilmek ve birbirimizden ilham alarak geleceğe dönük ortak işbirlikleri geliştirmek amacıyla bugün burada bir aradayız."

"Türkiye 2018 Şubat itibarıyla sözleşmeye taraf oldu"

Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürü Ziya Taşkent ise konuşmasında, KİFAÇ'ın 2005 yılındaki UNESCO Genel Konferansında kabul edildiğini, Türkiye'nin de 2018 Şubat itibarıyla bu metne taraf olduğunu kaydetti.

"KİFAÇ'ın Türkiye'deki takibinden ve koordinasyonundan Telif Hakları Genel Müdürlüğü sorumludur." diyen Taşkent, Telif Hakları Genel Müdürlüğü'nün bu sorumluluk çerçevesinde yaptığı çalışmaları anlattı.

Taşkent, sivil toplum kuruluşları ile kamu kurum ve kuruluşlarının KİFAÇ kapsamına giren verilere ve faaliyetlere ulaşabileceği, aynı zamanda bir iletişim platformu özelliği de gösterecek web tabanlı yazılımı yakında hizmete sunacaklarını söyledi.

Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü'nün (WIPO) rehberliğinde 2014 yılında Telif Hakları Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan telif haklarına dayalı endüstrilerin ekonomik boyutlarının ölçülmesine dair raporun üzerinde çalıştıklarını anlatan Taşkent, komitenin çalışmalarının bitmesinin ardından raporun güncel halinin paylaşılacağını dile getirdi.

KİFAÇ'ın hedeflerinden birinin kültürün sürdürülebilir kalkınmaya entegre edilmesi olduğunu hatırlatan Taşkent, ayrıca kamunun ilgili mekanizmalara verdiği destek ve teşviklere ilişkin de bir kılavuz hazırlanacağını sözlerine ekledi.

Açılış konuşmalarının ardından UNESCO Türkiye Milli Komisyonu (UTMK) Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Öcal Oğuz, sözleşmeye ilişkin bir sunum gerçekleştirdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, UTMK ile çeşitli kurum ve kuruluş temsilcilerinin sunumlarının yer aldığı oturumlarda devam eden program, "Kültür Endüstrileri ve Dijitalleşme" başlıklı bir panelle sona erecek.

Kültür endüstrilerini oluşturan müzik, sinema, dizi, bilgisayar oyunu, radyo-tv, animasyon film yapımı gibi sektörlerden temsilcilerin katıldığı buluşma, kültür ve sanat alanında sağlanan destek ve sponsorluk uygulamaları odaklı bir istişare toplantısı özelliği taşıyor.

KİFAÇ Sözleşmesi'nin amacı, kapsamı, önemi ve ülke ekonomilerine olumlu etkileri konusunda paydaşlara yönelik bilgilendirme amacıyla dördüncü kez düzenlenen toplantıda çeşitli sektörlerde dijital alanda son dönemde yaşanan gelişmeler, yeni iş modellerinin oluşma potansiyeli, kültür-sanat ve fikri yaratıcılıkla beslenen sektörlerin gelişimi ve dünya pazarına açılımı adına dijital alanın daha etkin nasıl kullanılabileceği gibi başlıklar ele alınıyor.

Kaynak: AA