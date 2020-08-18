Kesilen hayvan şarbonlu çıktı, uygulanan karantina, koronavirüs zannedildi (2) 'ENDİŞE EDİLECEK DURUM YOK'Trabzon İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Sürmene ilçesinde bir mahallenin, şarbon şüphesiyle karantinaya alınmasıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

'ENDİŞE EDİLECEK DURUM YOK'

Trabzon İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Sürmene ilçesinde bir mahallenin, şarbon şüphesiyle karantinaya alınmasıyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Karantinaya alınan bölgede aşılama ve gerekli tüm tedbirlerin alınıp, endişe edilecek bir durumun söz konusu olmadığı belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İlimiz Sürmene İlçesi Yemişli Mahallesi'nde bir adet büyükbaş hayvanın kesilerek dağıtılması ve bunları tüketen bazı vatandaşlarımızda birtakım rahatsızlıkların belirmesi üzerine Sürmene İlçe Müdürlüğümüz tarafından ilgili vatandaşın işletmesine gidilerek, kesilen hayvana ait et numuneleri ve işletmede bulunan diğer hayvanlardan kan örnekleri alınmış, Samsun Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğü'ne gönderilmiştir. Analiz sonuçlarında kesilen hayvanın şarbon hastalığı mikrobu taşıdığı, diğer mevcut hayvanlarda ise hastalık olmadığı tespit edilmiştir. Konu ile ilgili İl/İlçe müdürlüğümüzce karantina, idari ve fenni tedbirler alınmış olup, ilk etapta dezenfeksiyon işlemleri yapılmış, mevcut henüz tüketilmeyen etler ise imha edilmiştir. Aşılama faaliyetine başlanmıştır. İlgili durumun takibi Sağlık Müdürlüğü ve İlçe Kaymakamlığı ile birlikte koordineli olarak yapılmaktadır. Şuan endişe edilecek herhangi bir durum görülmemektedir."

Kaynak: DHA