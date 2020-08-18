Kesilen hayvan şarbonlu çıktı, uygulanan karantina, koronavirüs zannedildi (2)
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kesilen hayvan şarbonlu çıktı, uygulanan karantina, koronavirüs zannedildi (2)

'ENDİŞE EDİLECEK DURUM YOK'Trabzon İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Sürmene ilçesinde bir mahallenin, şarbon şüphesiyle karantinaya alınmasıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Kesilen hayvan şarbonlu çıktı, uygulanan karantina, koronavirüs zannedildi (2)
18.08.2020 16:08 | Son Güncelleme: 18.08.2020 16:12

'ENDİŞE EDİLECEK DURUM YOK'

Trabzon İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Sürmene ilçesinde bir mahallenin, şarbon şüphesiyle karantinaya alınmasıyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Karantinaya alınan bölgede aşılama ve gerekli tüm tedbirlerin alınıp, endişe edilecek bir durumun söz konusu olmadığı belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İlimiz Sürmene İlçesi Yemişli Mahallesi'nde bir adet büyükbaş hayvanın kesilerek dağıtılması ve bunları tüketen bazı vatandaşlarımızda birtakım rahatsızlıkların belirmesi üzerine Sürmene İlçe Müdürlüğümüz tarafından ilgili vatandaşın işletmesine gidilerek, kesilen hayvana ait et numuneleri ve işletmede bulunan diğer hayvanlardan kan örnekleri alınmış, Samsun Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğü'ne gönderilmiştir. Analiz sonuçlarında kesilen hayvanın şarbon hastalığı mikrobu taşıdığı, diğer mevcut hayvanlarda ise hastalık olmadığı tespit edilmiştir. Konu ile ilgili İl/İlçe müdürlüğümüzce karantina, idari ve fenni tedbirler alınmış olup, ilk etapta dezenfeksiyon işlemleri yapılmış, mevcut henüz tüketilmeyen etler ise imha edilmiştir. Aşılama faaliyetine başlanmıştır. İlgili durumun takibi Sağlık Müdürlüğü ve İlçe Kaymakamlığı ile birlikte koordineli olarak yapılmaktadır. Şuan endişe edilecek herhangi bir durum görülmemektedir."


Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Trafik kazası yapan aracın değer kaybını sigorta karşılıyor! İşte parayı almanız için izlemeniz gereken yol Ekonomi
Trafik kazası yapan aracın değer kaybını sigorta karşılıyor! İşte parayı almanız için izlemeniz gereken yol
Eda Taşpınar, oyuncu Çağrı Atakan ile aşk yaşamaya başladı Magazin
Eda Taşpınar, oyuncu Çağrı Atakan ile aşk yaşamaya başladı
Eski erkek arkadaşını öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı: Sinirlerime hakim olamadım 3. Sayfa
Eski erkek arkadaşını öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı: Sinirlerime hakim olamadım
7 yaşındaki çocuğun burnuna kaçan Lego parçası 2 sene sonra düştü Dünya
7 yaşındaki çocuğun burnuna kaçan Lego parçası 2 sene sonra düştü
Taksiciler arasında meydan muharebesi yaşandı! 1 ölü, 14 gözaltı 3. Sayfa
Taksiciler arasında meydan muharebesi yaşandı! 1 ölü, 14 gözaltı
Usta oyuncu Cüneyt Arkın, Kuruluş Osman'ın kadrosuna katıldı Magazin
Usta oyuncu Cüneyt Arkın, Kuruluş Osman'ın kadrosuna katıldı
Kayıp Gülistan'ı arama çalışmaları sonlandırıldı
Kayıp Gülistan'ı arama çalışmaları sonlandırıldı
Son Dakika: Askeri hareketliliğin yaşandığı Mali'de Meclis Başkanı ve bir bakan alıkonuldu
Son Dakika: Askeri hareketliliğin yaşandığı Mali'de Meclis Başkanı ve bir bakan alıkonuldu
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'nın genelgesiyle yarın 81 ilde koronavirüs denetimi yapılacak
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'nın genelgesiyle yarın 81 ilde koronavirüs denetimi yapılacak
MASFED Başkanı Erkoç: Sıfır araçlar en geç kasım ayında Türkiye'ye gelir, ikinci el fiyatları düşer
MASFED Başkanı Erkoç: Sıfır araçlar en geç kasım ayında Türkiye'ye gelir, ikinci el fiyatları düşer
Lüks cipin camından sarkıp makineli tüfekle kaldırımdakileri böyle taradı
Lüks cipin camından sarkıp makineli tüfekle kaldırımdakileri böyle taradı
Asıl tehlike evinizde! Vakaların yüzde 80'i koronavirüse evinde yakalandı
Asıl tehlike evinizde! Vakaların yüzde 80'i koronavirüse evinde yakalandı
Tebdili kıyafetle denetime çıkan kaymakamı kimse tanıyamadı
Tebdili kıyafetle denetime çıkan kaymakamı kimse tanıyamadı
Kan donduran kaza! Romanyalı pop star Tavy Pistiu, kendi ölümünü kaydetti
Kan donduran kaza! Romanyalı pop star Tavy Pistiu, kendi ölümünü kaydetti
Dünyaca ünlü şarkıcı Julio Iglesias'ın son görüntüsü kahretti! İki kadının yardımıyla ancak yürüyebiliyor
Dünyaca ünlü şarkıcı Julio Iglesias'ın son görüntüsü kahretti! İki kadının yardımıyla ancak yürüyebiliyor
Öldü sanılıp morga konulan kadının yaşadığı ortaya çıktı
Öldü sanılıp morga konulan kadının yaşadığı ortaya çıktı
Annesini korumak için babasını öldüren gence ilk celsede tahliye
Annesini korumak için babasını öldüren gence ilk celsede tahliye
Fenerbahçe'nin sattığı en pahalı 3. oyuncu olan Eljif Elmas, Napoli ile 5 yıllık sözleşme yeniledi
Fenerbahçe'nin sattığı en pahalı 3. oyuncu olan Eljif Elmas, Napoli ile 5 yıllık sözleşme yeniledi
Kredi kartı kullanımıyla ilgili emsal karar: Müzakeresiz kesilen aidatlar geri alınabilecek
Kredi kartı kullanımıyla ilgili emsal karar: Müzakeresiz kesilen aidatlar geri alınabilecek
Koronavirüs tedavisi gören anne ve oğlu hayatını kaybetti
Koronavirüs tedavisi gören anne ve oğlu hayatını kaybetti
Marks & Spencer, koronavirüs nedeniyle 7 bin kişiyi işten çıkarıyor
Marks & Spencer, koronavirüs nedeniyle 7 bin kişiyi işten çıkarıyor
Tottenham Hotspur, Fatih Karagümrük ile anlaştı denilen Joe Hart'ı resmen kadrosuna kattı
Tottenham Hotspur, Fatih Karagümrük ile anlaştı denilen Joe Hart'ı resmen kadrosuna kattı
DSÖ'den 'aşı milliyetçiliğine son verilmesi' çağrısı
DSÖ'den "aşı milliyetçiliğine son verilmesi" çağrısı
Araç kullanırken at yarışı oynayan taksici bu kadarına da pes dedirtti
Araç kullanırken at yarışı oynayan taksici bu kadarına da pes dedirtti
Fenerbahçe, Mame Thiam'ı 3 yıllığına kadrosuna kattı
Fenerbahçe, Mame Thiam'ı 3 yıllığına kadrosuna kattı
Gaziantepli baklavacılardan Türk çıktığını açıklayan şarkıcı Halsey'e davet
Gaziantepli baklavacılardan Türk çıktığını açıklayan şarkıcı Halsey'e davet
Ebru Polat, kendini ödüllendirmek için 500 bin TL'lik tektaş yüzük aldı
Ebru Polat, kendini ödüllendirmek için 500 bin TL'lik tektaş yüzük aldı
Türk köyünde tatbikat düzenleyen Yunan komandolarının fotoğrafları medyaya yansıdı
Türk köyünde tatbikat düzenleyen Yunan komandolarının fotoğrafları medyaya yansıdı
Tuba Büyüküstün, Cevdet Mercan ile aşk yaşadığı yönündeki habere öfke kustu: Delirdiniz
Tuba Büyüküstün, Cevdet Mercan ile aşk yaşadığı yönündeki habere öfke kustu: Delirdiniz
Demir çubuklarla hastane bastılar! Doktorun ve güvenliğin darp edildiği anlar kamerada
Demir çubuklarla hastane bastılar! Doktorun ve güvenliğin darp edildiği anlar kamerada
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Joe Biden Donald Trump Vladimir Putin Devlet Bahçeli Aylin Nazlıaka
Magazin Alişan Ozan Güven Demet Akalın Serenay Sarıkaya
Spor Can Bartu Gökhan Gönül Mert Hakan Yandaş Omar Elabdellaoui Robert Prosinecki
Daha Fazla Kaza Türk Bursa Ağustos
Şu an buradasınız: Kesilen hayvan şarbonlu çıktı, uygulanan karantina, koronavirüs zannedildi (2) - Trabzon
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.8.2020 16:33:46. #1.14#
title