Keşan'da yeni yapılan muhtarlık binası törenle açıldı

KEŞAN, EDİRNE (AA) - Keşan Belediyesi'nin "Mahalle muhtarlıkları mahallelerine yakışır" sloganı ile yenilediği Yukarı Zaferiye Mahalle Muhtarlığı törenle açıldı.

Edirne Valisi Ekrem Canalp törende, bugün burada yapılan örnek muhtarlık binasıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu verdiği talimat çerçevesinde, devletin değişik bakanlıklarının da içerisinde olduğu bir projenin yeniden ele alındığını belirtti.

Edirne'de hazırlamış oldukları 3 ayrı muhtarlık binası projesini de ilgililere teslim ettiğini anlatan Canalp,"Yerel demokrasi sadece hizmetleri yerine getirmekten ibaret değil. Yerel demokrasiyi anlamlı kılan şey temsil makamının olması. Seçimdir, seçimlerle iş başına gelmiş olan insanların halkla beraber olmasıdır. Muhtarlarımız da temsil noktasında dünyaya örnek teşkil edecek bir müessesedir." dedi.

"Muhtarlarımız vatandaşlarımız ile bizlerin arasında köprü oluyor"

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu ise muhtarlıkların mahallelerde vatandaşlarla birebir görüşüp sorunları tespit ederek kendilerine ilettiklerini belirtti.

Keşan Belediyesi olarak muhtarlarımızın taşıdığı sorumluluk ve önemin bilincinde olarak hareket ettiklerini anlatan Helvacıoğlu, konuşmasına şöyle devam etti:

"Hep birlikte dertli olacağız ki ne yapacağımızı, nasıl yapacağımızı, ne zaman yapacağımızı görebilelim. Biz, bugüne kadar muhtarlarımızla yol yürüdük, bundan sonra da onlarla birlikte yol yürümeye devam edeceğiz. Muhtarlarımız vatandaşlarımız ile bizlerin arasında köprü oluyor. 11 mahallemizi 'Bütün şehir eşit hizmet' anlayışıyla kucaklıyoruz"

Konuşmaların ardından yeni yapılan muhtarlık binasının kurdelesi kesildi.

AA / İlker Gürel - Son Dakika Haberleri

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