Kepez'in sultanları sözleşme imzaladı - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kepez'in sultanları sözleşme imzaladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Kepez'in sultanları sözleşme imzaladı

Kepez Belediyesi Spor Kulübü'nün alt yapısından yetişen voleybolcu kadınlar, bu sezon 2'inci ligde verecekleri mücadele öncesi sözleşme imzaladı.

Kepez Belediyesi Spor Kulübü'nün alt yapısından yetişen voleybolcu kadınlar, bu sezon 2'inci ligde verecekleri mücadele öncesi sözleşme imzaladı.

Bu sezon Voleybol Bayanlar 2'inci Lig'de mücadele edecek olan Kepez Belediyesi Spor Kulübü'nün sultanları, sözleşme yenileyerek tam takım halinde ilk antrenmanlarına çıktı. Turgut Özal Spor Salonu'nda düzenlenen törende Voleybol Şube Sorumlusu Kürşat Altıntaş ile imza atan sporcular, sevinçlerini yüzlerine yansıttı.

İmzaların atılmasının ardından tam kadro antrenmanlara başlayan Kepez'in sultanları, Ekim ayının sonunda başlayacak yeni sezonun başlamasını iple çekiyor. Başkan Tütüncü'nün talimatıyla yeni sezona katılma kararı verdiklerini belirten Voleybol Şube Sorumlusu Kürşat Altıntaş, "Başkan Tütüncü, spor kulübümüzden, özellikle kadınlara önem vermemizi istiyor. Bu anlamda lisanslı sporcu sayımızı arttırmak istiyoruz" dedi. İlk imzayı atan takım kaptanı Gizem Kaçar ise, "Hepimiz heyecanlıyız. Yeni bir oluşum ile hayırlı bir sezon diliyorum" dedi. - ANTALYA

Kepez'in sultanları sözleşme imzaladı

Kepez'in sultanları sözleşme imzaladı

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Demir Mustafa Şentop Ekrem İmamoğlu Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Beren Saat Bensu Soral Acun Ilıcalı Serenay Sarıkaya
Spor Mesut Özil Fatih Terim Şenol Güneş Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Ziya Selçuk
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Kepez'in sultanları sözleşme imzaladı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.09.2021 11:24:56. #1.17#