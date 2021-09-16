Kepez'in sultanları sözleşme imzaladı

Kepez Belediyesi Spor Kulübü'nün alt yapısından yetişen voleybolcu kadınlar, bu sezon 2'inci ligde verecekleri mücadele öncesi sözleşme imzaladı.

Bu sezon Voleybol Bayanlar 2'inci Lig'de mücadele edecek olan Kepez Belediyesi Spor Kulübü'nün sultanları, sözleşme yenileyerek tam takım halinde ilk antrenmanlarına çıktı. Turgut Özal Spor Salonu'nda düzenlenen törende Voleybol Şube Sorumlusu Kürşat Altıntaş ile imza atan sporcular, sevinçlerini yüzlerine yansıttı.

İmzaların atılmasının ardından tam kadro antrenmanlara başlayan Kepez'in sultanları, Ekim ayının sonunda başlayacak yeni sezonun başlamasını iple çekiyor. Başkan Tütüncü'nün talimatıyla yeni sezona katılma kararı verdiklerini belirten Voleybol Şube Sorumlusu Kürşat Altıntaş, "Başkan Tütüncü, spor kulübümüzden, özellikle kadınlara önem vermemizi istiyor. Bu anlamda lisanslı sporcu sayımızı arttırmak istiyoruz" dedi. İlk imzayı atan takım kaptanı Gizem Kaçar ise, "Hepimiz heyecanlıyız. Yeni bir oluşum ile hayırlı bir sezon diliyorum" dedi. - ANTALYA