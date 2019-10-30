Kemalpaşa, Cumhuriyet'i coşkuyla kutladı

30.10.2019 16:47

Bu yıl 96'ncı yıl dönümü olan Cumhuriyet'in kutlamaları kapsamında Kemalpaşa Belediyesi'nin etkinliklerine ilgi yoğundu. Kemalpaşalı vatandaşlar büyük bir coşkuyla 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını kutladı. Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı, "Türkiye Cumhuriyeti'nin yegane kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere silah arkadaşlarını tüm şehit ve gazilerimizi sevgi, saygı ve minnetle anıyorum. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun" dedi.

Kemalpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen Cumhuriyet Bayramı etkinliğine, Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı, 24. Dönem CHP Milletvekili Mustafa Moroğlu, CHP İl Başkan Yardımcısı Ali Hasan Oray, CHP Kemalpaşa İlçe Başkanı Mehmet Ayçil, İYİ Parti Kemalpaşa İlçe Başkanı Coşkun Dinçer, Kemalpaşa Belediyesi Başkan Yardımcıları Arzu Külahçıoğlu Altıntoz, Şahin Özdemir, Yusuf Kurt, meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Yaklaşık iki bin kişi Fener Alayı'na katıldı

Kemalpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri, Fener Alayı ile başladı. 8 Eylül İlköğretim Okulu bahçesinden başlayan yürüyüş, Kemalpaşa Rekreasyon Alanı'nda son buldu. Yürüyüşe Kemalpaşalı vatandaşların ilgisi büyük oldu. Yaklaşık iki bin kişinin oluşturduğu kortejde, kırmızı beyaz bayraklar göklerden inmedi. Büyük bir coşku ile tamamlanan yürüyüş sonrası Kemalpaşa Rekreasyon Alanı'ndaki etkinlikler, Kemalpaşalı vatandaşlarla buluşturuldu.

Kemalpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen etkinliklerin devamında, Kocatürk Eğitim Kurumu'nun gösterisi sahne aldı. Gösteri, katılımcılar tarafından büyük alkış alırken, 31 Mart Yerel Seçimlerinden sonra yeni yönetimle beraber kurulan ve kısa sürede böylesi bir organizasyon için sıkı çalışmalar yapan Kemalpaşa Belediyesi Halk Dansları Ekibi'nin harika yöresel danslarına katılımcılar tam not verdi. Cumhuriyet aşığı Kemalpaşalı vatandaşlar unutamayacakları gösterilere tanıklık etti.

Etkinliklerin devamında Grup Mira ve Evren Erol sahne alarak şarkılarını seslendirdi. Sahne performanslarıyla göz dolduran sanatçılar Cumhuriyet coşkusunu zirveye taşıdı.

"Geleceğe güvenle bakmamız için çok çalışmalıyız"

Kemalpaşa Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı konuşmasında, günün anlam ve önemine dikkat çekti. Geçmişini unutan milletlerin yıkılmaya, yok olmaya mahkum olduklarını belirten Başkan Karakayalı, "Onun için; geçmişimizi unutmadan, geleceğe güvenle bakmak için çok çalışmalıyız. Çalışacağız ve başaracağız. Bu duygu ve düşüncelerle Büyük mücadelelerle kazanılmış Cumhuriyetin gurur ve onur gününün büyük bir coşku ile kutlanmasını temenni ediyor, Bu duygu ve düşüncelerle Türkiye Cumhuriyeti'nin yegâne kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere silah arkadaşlarını tüm şehit ve gazilerimizi sevgi, saygı ve minnetle anıyorum. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun" dedi.

Kaynak: Bültenler