Kemal Kazak'tan Emniyet Müdürüne Ziyaret

Türkiye Kamu-Sen Gaziantep İl Temsilcisi Kemal Kazak Gaziantep Emniyet Müdürü Faruk Karaduman'ı makamında ziyaret etti.

Samimi bir ortamda geçen ziyarette gerek Türkiye'nin içerisinden geçtiği süreç ve Gaziantep'in güvenlik sorunu hakkında görüş alış verisinde bulunuldu.

Emniyet Müdürü Faruk Karaduman'da ziyaret nedeniyle heyete teşekkür ederken, hem de Türkiye Kamu-Sen'in yüklendiği misyonun önemine vurgu yaptı.

Ziyaret Türkiye Kamu-Sen Gaziantep İl Temsilcisi Kemal Kazak, Emniyet Müdürü Karaduman'a Türkiye Kamu-Sen logolu plaket takdim etti. - GAZİANTEP