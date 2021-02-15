Keçiören'de 8 mahalle vetodan döndü, 25 mahalle kentsel dönüşüme girdi
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Keçiören'de 8 mahalle vetodan döndü, 25 mahalle kentsel dönüşüme girdi

15.02.2021 13:17 | Son Güncelleme: 15.02.2021 13:17
Keçiören'de 8 mahalle vetodan döndü, 25 mahalle kentsel dönüşüme girdi

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş tarafından veto edilen ve ABB meclisinde yeniden görüşülen Keçiören'deki 8 mahalleyi kapsayan kentsel dönüşüm projesinin AK Parti ve MHP gruplarının oylarıyla kabul edildiğini duyurdu.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş tarafından veto edilen ve ABB meclisinde yeniden görüşülen Keçiören'deki 8 mahalleyi kapsayan kentsel dönüşüm projesinin AK Parti ve MHP gruplarının oylarıyla kabul edildiğini duyurdu.

Altınok yaptığı yazılı açıklamada, vetodan dönen Çiçekli, İncirli, Kalaba, Karargahtepe, Basınevleri, Emrah, 19 Mayıs ve Tepebaşı mahalleleriyle birlikte 17 mahallenin kentsel dönüşüm ve kentsel yenilemeye girdiğini belirterek, böylece Keçiören'deki 25 mahallede kentsel dönüşüm ve yenilemenin gerçekleştirileceğini kaydetti.

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde 8 mahalle için oy çokluğuyla kabul edilen kentsel dönüşüm projesi için AK Parti ve MHP gruplarına sosyal medya üzerinden teşekkür eden Altınok, "Büyükşehir Belediye Başkanı'nın veto ettiği, vatandaşımızın özlemle beklediği kentsel dönüşüm projemizi tekrar Büyükşehir Belediye Meclisi'nden geçirdik. AK Parti ve MHP gruplarımıza teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonra veto ve mahkeme ile vatandaşımızın beklentileri ve şehrimizin gelişimi için önemli bir hizmet olan bu proje engellenmez, desteklenir, desteklenmeli de." ifadelerini kullandı.

"Depreme dayanıklı binalar yapılacak"

Altınok, kentsel dönüşüm projesinin içeriği hakkında, "Engellemeyle kimse bir yere varamaz. Bizde engel değil destek var; kim getirirse getirsin bu proje güzel bir iş, güzel bir hizmet. Büyükşehirin getirdiği birçok projeye destek verdik, bundan sonra da Ankara'nın hayrına olan işlere AK Parti grubumuzun 'hayır' demesi mümkün değil. Bu muhteşem şehirleşme projesi olan kentsel dönüşüm sonucu aynı zamanda depreme dayanıklı binalar yapılacak." bilgilerini verdi.

İnsan hayatının her şeyden önemli olduğunu aktaran Altınok, projeyle yeşil alanların çoğalacağını, sokaklar ve caddelerin genişleyeceğini kaydetti.

Altınok, "Her daireye getirdiğimiz 2 araçlık otopark zorunluluğu ile otopark problemini de çözmüş olacağız. Bazı bahanelerin arkasına sığınıp engelleyici olmamalıyız, destekleyici olmalıyız. Şehrimize yapılan hizmette hepimiz el ele vermeliyiz. Mahallelerimize hayırlı olsun, inşallah daha sonraki yapılması gereken planlamalarla (parselasyon, encümen) birlikte şehrimizin yüzde 80'i kentsel yenileme ve kentsel dönüşüme alınmış oldu." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musab Turan

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