Keban'da yaz spor okulu kursları başladı

Keban'da yaz spor okulu kursları başladı

Keban'da yaz spor okulu kursları başladı.

Keban'da yaz spor okulu kursları başladı

Keban'da yaz spor okulu kursları başladı.
Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünce Keban İlçe Spor Salonunda 8-17 yaş grubu için çeşit branşlarda açılan kurslara çocuklar yoğun katılım gösterdi.
Keban Kaymakamı Ersin Tepeli, çocukların yaz aylarında vakitlerini daha verimli geçirebilmesi ve spora yönlenmesi için açılan kurslarda 5 dalda eğitim verildiğini belirterek, çocukların kurslara büyük ilgi gösterdiğini söyledi.
Keban Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Murat Keskin ise çocukların ilgisinden memnun olduklarını kaydetti.

Kaynak: AA
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