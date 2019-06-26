Keban'da yaz spor okulu kursları başladı
Keban'da yaz spor okulu kursları başladı.
Keban'da yaz spor okulu kursları başladı.
Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünce Keban İlçe Spor Salonunda 8-17 yaş grubu için çeşit branşlarda açılan kurslara çocuklar yoğun katılım gösterdi.
Keban Kaymakamı Ersin Tepeli, çocukların yaz aylarında vakitlerini daha verimli geçirebilmesi ve spora yönlenmesi için açılan kurslarda 5 dalda eğitim verildiğini belirterek, çocukların kurslara büyük ilgi gösterdiğini söyledi.
Keban Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Murat Keskin ise çocukların ilgisinden memnun olduklarını kaydetti.
Kaynak: AA
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