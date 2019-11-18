Kazakistan'da "Türk Filmleri Haftası" başladı

18.11.2019 17:22 | Son Güncelleme: 18.11.2019 17:22

NUR Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da "Türk Filmleri Haftası" etkinliği, "Uzun Hikaye" filminin gösterimiyle başladı.

Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından Türkiye Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün katkılarıyla organize edilen etkinliğin ilk gününde bir alışveriş merkezinin sinema salonunda Osman Sınav'ın yönettiği "Uzun Hikaye" filmi sinemaseverlerle buluştu.

Filmi, Türkiye'nin Nur Sultan Büyükelçisi Nevzat Uyanık'ın yanı sıra Kazakistan Parlamentosu milletvekilleri, Türk diplomatlar da izledi.

Bir hafta sürecek etkinlik çerçevesinde, "Patron Mutlu Son İstiyor", "Kelebeğin Rüyası", "Hokkabaz", "Ekşi Elmalar", "Unutursam Fısılda", "Ertuğrul 1890" ve "Selvi Boylum Al Yazmalım" filmleri sanatseverlerle buluşacak.

YEE Nur Sultan Müdür Vekili Almagül İsina, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kazakistan'da Türk dizi ve fimlerine büyük ilgi olduğuna belirterek, "Bu ilgiyi dikkate alarak bu etkinliği yapıyoruz. İki ülke arasındaki kültürel bağların güçlenmesi ve derinlemesine katkı sağlamayı amaçlıyoruz." dedi.

Etkinlik çerçevesinde toplam 8 filmin gösterileceğini ifade eden İsina, filmler arasında daha önceden Kazakistan'da hiç gösterilmeyen "Hokkabaz" ve "Ekşi Elmalar" filmlerinin de yer aldığını söyledi.

Kaynak: AA