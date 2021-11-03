Kayserispor'un Ziraat Türkiye Kupası'ndaki rakibi Iğdır FK oldu

IĞDIR (İHA) - Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor, Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu'nda TFF 3.Lig ekiplerinden Alagöz Holding Iğdır FK ile eşleşti. Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu müsabakaları 30 Kasım, 1-2 Aralık tarihlerinde oynanacak.

Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu Kura Çekimi, dün TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapıldı. Çekilen kura sonucunda Yukatel Kayserispor Kulübü, Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu'nda Alagöz Holding Iğdır FK ile eşleşti. Sarı kırmızılılar 3.Tur'da Artvin Hopaspor'u saf dışı bırakmıştı. 4. Eleme Turu'nda Spor Toto Süper Lig'den Atakaş Hatayspor, Aytemiz Alanyaspor, Çaykur Rizespor A.Ş., Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş., Göztepe A.Ş., İttifak Holding Konyaspor, Kasımpaşa A.Ş., Medipol Başakşehir FK, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ve Vavacars Fatih Karagümrük, ZTK 3. Eleme Turu Kura çekimi sonucu bay geçen GZT Giresunspor ve ZTK 3. Eleme Turu müsabakaları sonucunda tur atlayan 43 takım olmak üzere toplam 54 takım mücadele edecek. Tek maç eleme usulüne ve seri başı sistemine göre oynanacak Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu müsabaka takvimi ilerleyen günlerde açıklanacak.

(Yüksel Yıkılmaz/İHA)

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