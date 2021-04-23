Kayserispor 3 puan hesabında
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kayserispor 3 puan hesabında

Kayserispor 3 puan hesabında
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Kayserispor, Süper Lig'in 37. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kayserispor, Süper Lig'in 37. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kayserispor, 35 puanla 18. sırada girdiği Süper Lig'in 37. haftasında yarın lider Beşiktaş'a konuk olacak. Sarı-Kırmızılı takım, bu maç öncesinde Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde çalışmalarını gerçekleştirdi. Kayserispor Tesisleri'nde sıkı idmanlar yaparak hazırlıklarını tamamlayan takımda sarı kart cezalısı Daniel Avramovski, izinli olarak ülkesine giden Miguel Lopes ve Cristian Sapunaru, sakatlıkları devam eden Gustavo Campanharo ve Ömer Uzun, Beşiktaş maçı kadrosunda olmayacak.

Göreve geldiğinden bu yana henüz galibiyet alamayan Kayserispor teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu, Beşiktaş maçına 3 puan parolası ile çıkacaklarını söyledi. Sıkıntılı süreci başarıyla geride bırakmak istediklerinin altını çizen Hamzaoğlu, "Kolay maç yok. Rakibimiz lig lideri. Bizim de artık kazanmaya ihtiyacımız var. Galibiyet için sahaya çıkacağız. Umarım istediğimizi alırız" dedi. - KAYSERİ

Kayserispor 3 puan hesabında

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Yılmaz Vural'dan kıyım! Erzurumspor'da 3 oyuncunun sözleşmesi feshedildi
Yılmaz Vural'dan kıyım! Erzurumspor'da 3 oyuncunun sözleşmesi feshedildi
Medipol Başakşehir'den ligde kalma yolunda kritik galibiyet
Medipol Başakşehir'den ligde kalma yolunda kritik galibiyet
Trabzonspor, Abdulkadir Parmak'ı disiplinsiz davranışları nedeniyle kadro dışı bıraktı
Trabzonspor, Abdulkadir Parmak'ı disiplinsiz davranışları nedeniyle kadro dışı bıraktı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Engin Altay Vladimir Putin Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Esra Erol Müge Anlı Kaan Yıldırım İbrahim Tatlıses
Spor Ömer Ali Ünal Karaman Fırat Aydınus Ahmet Nur Çebi Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Thodex
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Kayserispor 3 puan hesabında - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.4.2021 11:50:43. #1.14#

title