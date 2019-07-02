KAYSERİ Yahyalı'da kiraz hasadı başladı

Yahyalı'da kiraz hasadı başladı

Kayseri'nin elması, kayısısı ve kirazıyla ünlü Yahyalı ilçesinde kiraz hasadı başladı.

Geçtiğimiz yıllara oranla bu yıl daha fazla kirazın olduğu ilçede, mahsul toplanmaya başladı. Çevre illerden gelen mevsimlik işçiler de kiraz hasadına katıldı. Tarım işçileri, ağaçlara çıkarak özenle kirazları topluyor. Yıllık 3 bin ton siyah, Napolyon ve sarı kirazın üretildiği Yahyalı'da toplanan ürünlerin bir bölümü yurt içi pazarında satılırken, bir bölümü de Azerbaycan, İran ve Yunanistan gibi komşu ülkelere ihraç ediliyor.

Üretici Faruk Akı, kiraz ağacının bakımının son derece zahmetli olduğunu belirterek, "Yahyalı, kirazı ile meşhurdur. Haziran ayının gelmesiyle birlikte kirazları toplamaya başladık. Kısa bir zaman sonra da vişne toplayacağız. Bölgenin yüzde 90'ı tarımla uğraşıyor. Yahyalı bu yıl çok fazla yağış aldığı için hasada geç başladık. Kendi bahçemizde 5 ton kiraz hasadımız oluyor" dedi.

Faruk Akı, Yahyalı kirazını diğerlerinden farklı kılan özelliğinin, Toroslardan gelen su ve yılda 5 kez ilaçlanarak gübrelenmesi olduğunu kaydetti.

Kaynak: DHA