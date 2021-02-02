Kayseri Valisi Şehmus Günaydın: "(Deprem) Çok şükür bir olumsuzluk yok. Arkadaşlarımız alandalar"
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Kayseri Valisi Şehmus Günaydın: "(Deprem) Çok şükür bir olumsuzluk yok. Arkadaşlarımız alandalar"

02.02.2021 11:55 | Son Güncelleme: 02.02.2021 11:59
Kayseri Valisi Şehmus Günaydın:

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Sarıoğlan ilçesinde saat 03.02'de meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki depremde olumsuz bir durum yaşanmadığını söyledi.

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Sarıoğlan ilçesinde saat 03.02'de meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki depremde olumsuz bir durum yaşanmadığını söyledi.

Vali Günaydın ve Büyükşehir Belediye Başkan Memduh Büyükkılıç, depremin merkez üssü olan Sarıoğlan ile Akkışla ilçelerinde incelemelerde bulundu ve yetkililerden bilgi aldı.

Günaydın, Akkışla Belediyesini ziyaretinin ardından, AA muhabirine yaptığı açıklamada, deprem anından itibaren tüm ekiplerle sahada olduklarını dile getirdi.

Vatandaşlardan gelen talepleri karşılayacaklarını vurgulayan Günaydın, şunları kaydetti:

"Bütün vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyoruz. Depremin meydana geldiği ilk andan itibaren bütün ekiplerimiz sahadaydı. AFAD, jandarma, emniyet, Büyükşehir Belediyesi ekiplerimiz sahaya çıktılar, muhtarlarımızla görüştüler. Çok şükür bir olumsuzluk yok. Yine arkadaşlarımız alandalar şu anda ve çalışmalarına devam ediyorlar. Bizler tabii ki vatandaşlarımızın bize ilettiği her talebi, isteği karşılıyoruz. Ancak şu ana kadar vatandaşlarımızdan da gelen bir talep yok. Cenabı Allah ülkemizi, milletimizi her türlü afetten korusun diyoruz."

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç da deprem sonrası gündüz gözüyle bölgeyi görmek istediklerini aktardı.

Gerekli tüm çalışmaların yapıldığının altını çizen Büyükkılıç, "Sayın Valimizle gündüz gözüyle de görelim diyerek geldik, doğrusunu da yaptık. Akkışla, Gemerek ve Sarıoğlan ilçelerimiz arasında olan 4,6 büyüklüğünde bir deprem. Çok şükür gece iletişim sağladığımızda ciddi bir şey olmadığını teyit ettik. AFAD, itfaiye, jandarma ve emniyet ile belediye çalışanlarımıza teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

Sarıoğlan Belediye Başkanı Bekir Ayyıldırım da bölgelerinde herhangi bir olumsuzluk olmadığını ve ilk andan itibaren Vali Şehmus Günaydın ile Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın kendilerini yalnız bırakmadığını ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün

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