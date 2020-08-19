Kayseri Tabipler Odası'ndan Büyükkılıç'a ziyaret
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Kayseri Tabipler Odası'ndan Büyükkılıç'a ziyaret

Kayseri Tabipler Odası Başkanı Mehmet İlhan Şahin ve yönetimi, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret etti.

Kayseri Tabipler Odası'ndan Büyükkılıç'a ziyaret
19.08.2020 13:15 | Son Güncelleme: 19.08.2020 13:18

Kayseri Tabipler Odası Başkanı Mehmet İlhan Şahin ve yönetimi, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, ziyarette konuşan Şahin, aynı zamanda doktor olması nedeniyle Büyükkılıç'ın kendileri için ayrı bir yeri olduğunu belirtti.

Kayseri'nin ilk doktor belediye başkanının Büyükkılıç olduğunu aktaran Şahin, "Araştırdığımız da gerçekten bu bilgiyi teyit ettik. Kayserimiz büyük bir şehir onlarca belediye başkanımız şehrimizi yönetti ama aralarında hiç hekim yokmuş. O yüzden başkanımıza bu ziyarette eli boş gelmek istemedik. Kendisinin hekimliğine vurgu yaparak böyle bir ressamımızın güzel eseriyle kendisini ziyaret etmek istedik. Zaman ayırdığı için çok teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

Tabipler Odası'nın yeni yönetim üyelerine başarılar dileyen Başkan Büyükkılıç, hekim kimliğini çok önemsediğini ifade ederek şunları kaydetti:

"Yeni dönemin sizler için hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Milletvekilliği de yaptım. Belediye başkanlığı da yapıyorum ancak benim için aslolan kulağıma seda olarak gelen ses 'Doktor Memduh Bey.' Rahmetli Erbakan'da böyle söylerdi. Doktor kimliğimizi önemsiyoruz. Hele hele pandemi sürecinde. Doktorluk zaten saygın bir meslekti. Saygınlığı daha da arttı. Bu süreçte doktor abiniz olarak sizlerin şahsında sağlık camiamıza yaptığınız çalışmalardan dolayı teşekkür ediyorum."

Kayseri Tabipler Odası Başkanı Mehmet İlhan Şahin ve beraberindeki heyet, Başkan Büyükkılıç'a hekim önlüğüyle olan yağlı boya tablosunu hediye etti.

Kaynak: AA

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