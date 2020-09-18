Kayseri'de Kovid-19 tedbirlerine uymayanlara 72 bin 900 lira ceza
Kayseri'de gün içinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal edenlere 72 bin 900 lira ceza uygulandı.
18.09.2020 19:03 | Son Güncelleme: 18.09.2020 19:07
Kayseri'de gün içinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal edenlere 72 bin 900 lira ceza uygulandı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Kovid-19 tedbirleri kapsamında denetim gerçekleştirildi.
Çok sayıda jandarma personelinin katıldığı denetimlerde, tedbirleri ihlal edenlere toplam 72 bin 900 lira ceza verildi.
Kaynak: AA