Kayseri'de Kovid-19 tedbirlerine uymayanlara 72 bin 900 lira ceza
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Kayseri'de Kovid-19 tedbirlerine uymayanlara 72 bin 900 lira ceza

Kayseri'de gün içinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal edenlere 72 bin 900 lira ceza uygulandı.

Kayseri'de Kovid-19 tedbirlerine uymayanlara 72 bin 900 lira ceza
18.09.2020 19:03 | Son Güncelleme: 18.09.2020 19:07

Kayseri'de gün içinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal edenlere 72 bin 900 lira ceza uygulandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Kovid-19 tedbirleri kapsamında denetim gerçekleştirildi.

Çok sayıda jandarma personelinin katıldığı denetimlerde, tedbirleri ihlal edenlere toplam 72 bin 900 lira ceza verildi.

Kaynak: AA

AA Editörü - Esma Küçükşahin
Esma Küçükşahin
AA Editörü
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