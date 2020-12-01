Freni boşalan kamyon bahçe duvarına çarparak durabildi
01.12.2020 20:21 | Son Güncelleme: 01.12.2020 20:40
Kayseri'nin Talas ilçesinde freni arızalanan kamyon, bahçe duvarına çarparak durabildi.
Kayseri'nin Talas ilçesinde freni arızalanan kamyon, bahçe duvarına çarparak durabildi.
M.D'nin kullandığı 38 JM 839 plakalı forklift taşıyan kamyon, Atatürk Bulvarı'nda seyir halindeyken freni arızalanınca kontrolden çıktı.
Kamyon yol üzerindeki bir evin bahçe duvarına çarparak durabildi.
Sürücünün yara almadığı kazada kamyon ve bahçe duvarında hasar oluştu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün