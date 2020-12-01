Freni boşalan kamyon bahçe duvarına çarparak durabildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ
Genişleyen sokak kısıtlamasının detayları netleşti! Bu akşam başlıyor

Freni boşalan kamyon bahçe duvarına çarparak durabildi

01.12.2020 20:21 | Son Güncelleme: 01.12.2020 20:40

Kayseri'nin Talas ilçesinde freni arızalanan kamyon, bahçe duvarına çarparak durabildi.

Kayseri'nin Talas ilçesinde freni arızalanan kamyon, bahçe duvarına çarparak durabildi.

M.D'nin kullandığı 38 JM 839 plakalı forklift taşıyan kamyon, Atatürk Bulvarı'nda seyir halindeyken freni arızalanınca kontrolden çıktı.

Kamyon yol üzerindeki bir evin bahçe duvarına çarparak durabildi.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Türkiye hangi ülkelerden korona aşısı alacak? Detaylar belli oldu
Türkiye hangi ülkelerden korona aşısı alacak? Detaylar belli oldu
Koronadan daha beter! Uzmanlar dünyayı bekleyen yeni tehlikeyi açıkladı
Koronadan daha beter! Uzmanlar dünyayı bekleyen yeni tehlikeyi açıkladı
Kocasına yalan söyleyip geceyi yasak aşkıyla geçirdi, olay faciayla noktalandı
Kocasına yalan söyleyip geceyi yasak aşkıyla geçirdi, olay faciayla noktalandı

Sürücünün yara almadığı kazada kamyon ve bahçe duvarında hasar oluştu.

Freni boşalan kamyon bahçe duvarına çarparak durabildi
Freni boşalan kamyon bahçe duvarına çarparak durabildi
Freni boşalan kamyon bahçe duvarına çarparak durabildi
Freni boşalan kamyon bahçe duvarına çarparak durabildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müzahim Zahid Tüzün

İlgili Haberler

Freni boşalan kamyonet 4 araca çarparak durabildi
Freni boşalan kamyonet 4 araca çarparak durabildi
Freni boşalan kamyon 4 araca çarptı
Freni boşalan kamyon 4 araca çarptı
Freni boşalan kamyonet iki otomobile çarptı 1 yaralı
Freni boşalan kamyonet iki otomobile çarptı 1 yaralı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Bülent Arınç Meral Akşener Fahrettin Koca Selahattin Demirtaş
Magazin Kenan Işık İrem Derici Bülent Ersoy Serdar Ortaç
Spor Orhun Ene Fuat Çapa Okan Buruk Gökhan Gönül Sergen Yalçın
Tüm Haberler Çocuk Pazar Edirne Aralık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Freni boşalan kamyon bahçe duvarına çarparak durabildi - Kayseri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.12.2020 20:40:06. #1.15#
title