Kayseri-Ankara hızlı tren hattının 2025'te hizmete açılması planlanıyor - Haberler
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Kayseri-Ankara hızlı tren hattının 2025'te hizmete açılması planlanıyor

Kayseri-Ankara hızlı tren hattının 2025'te hizmete açılması planlanıyor
AA / Esma Küçükşahin - Haberler | Güncel

AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Kayseri için verdikleri sözleri bugüne kadar tuttuklarını, tutmaya da devam edeceklerini bildirdi.

KAYSERİ (AA) - AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Kayseri için verdikleri sözleri bugüne kadar tuttuklarını, tutmaya da devam edeceklerini bildirdi.

Çopuroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kayserililerin kendilerine olan güvenlerini çok iyi bildiklerini belirtti.

Kayseri-Ankara hızlı tren projesiyle alakalı sosyal medyada asılsız iddialar dolaştığını aktaran Çolakbayrakdar, vatandaşları Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan açıklamayı okumaya davet etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada da "Sosyal medyada bugün ortaya atılan Ankara-Kayseri Hızlı Tren projesinin yatırım programında yer almadığı iddiası gerçek dışıdır." ifadesine yer verildi.

Projenin detaylarına yer verilen açıklamada, 142 kilometre güzergah uzunluğu ve 250 kilometre/saat hıza sahip olarak planlanan Ankara-Yerköy-Kayseri Hızlı Tren Yapım İşi'nin ihalesinin 24.12.2021 tarihinde gerçekleştiği belirtildi.

Açıklamada, hızlı tren hattının 2025 yılında hizmete açılmasının hedeflendiği kaydedildi.

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AA / Esma Küçükşahin - Son Dakika Haberleri

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