Kaymakamımız Kapukargın Mahallesindeki Koronavirüs Aşı Ekibini Ziyaret Etti

Kaymakamımız Sayın Ali GÜLDOĞAN, Belediye Başkanı Muhammet KARAKUŞ, Jandarma Komutanı Can ÜNAL ve Emniyet Müdürü Ali ÖZHER ile birlikte Kapukargın Mahallesinde İlçe Sağlık Müdürlüğü Koronavirüs Aşı uygulama ekibini ziyaret ederek, çalışanların ve aşı yaptırmaya gelen vatandaşlarımızın...