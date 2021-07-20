Kaymakamımız Kapukargın Mahallesindeki Koronavirüs Aşı Ekibini Ziyaret Etti
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Kaymakamımız Kapukargın Mahallesindeki Koronavirüs Aşı Ekibini Ziyaret Etti

Kaymakamımız Kapukargın Mahallesindeki Koronavirüs Aşı Ekibini Ziyaret Etti
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Kaymakamımız Sayın Ali GÜLDOĞAN, Belediye Başkanı Muhammet KARAKUŞ, Jandarma Komutanı Can ÜNAL ve Emniyet Müdürü Ali ÖZHER ile birlikte Kapukargın Mahallesinde İlçe Sağlık Müdürlüğü Koronavirüs Aşı uygulama ekibini ziyaret ederek, çalışanların ve aşı yaptırmaya gelen vatandaşlarımızın...

Kaymakamımız Sayın Ali GÜLDOĞAN, Belediye Başkanı Muhammet KARAKUŞ, Jandarma Komutanı Can ÜNAL ve Emniyet Müdürü Ali ÖZHER ile birlikte Kapukargın Mahallesinde İlçe Sağlık Müdürlüğü Koronavirüs Aşı uygulama ekibini ziyaret ederek, çalışanların ve aşı yaptırmaya gelen vatandaşlarımızın bayramlarını tebrik etti. "AŞIMIZI OLALIM SEVDİKLERİMİZİ KORUYALIM"

Kaynak: Habermetre

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