Kaymakam Yılmaz Eskişehir'den ayrıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kaymakam Yılmaz Eskişehir'den ayrıldı

Osmaniye Valiliği görevine atanan Tepebaşı Kaymakamı Dr. Erdinç Yılmaz, düzenlenen uğurlama törenle Eskişehir'e veda etti.

Kaymakam Yılmaz Eskişehir'den ayrıldı
19.06.2020 15:40 | Son Güncelleme: 19.06.2020 15:44

Osmaniye Valiliği görevine atanan Tepebaşı Kaymakamı Dr. Erdinç Yılmaz, düzenlenen uğurlama törenle Eskişehir'e veda etti.

Eskişehir Tepebaşı Kaymakamlığında yaklaşık 2 yıldır görevde bulunan Dr. Erdinç Yılmaz, 10 Haziran Resmi Gazete'de yayınlanan Valiler Kararnamesi ile Akdeniz Bölgesinde olan Osmaniye ilin valisi olarak atandı. Kaymakam Yılmaz ise, bugün düzenlenen ayrılma töreniyle Eskişehir'de uğurlandı. Tepebaşı Kaymakamlığı hizmet binasının önünde düzenlen törenle yolcu eden Yılmaz, Eskişehirlilere hizmet etmekten büyük bir memnuniyet ve onur duyduğu, Eskişehir'den güzel duygularla ayrıldığını ifade etti.

Osmaniye'nin yeni valisi Yılmaz, törende yapan kısa bir konuşmada, "Eskişehirli hemşehrilerine, hizmetlerimizde yükümü paylaşan görevlerini layıkıyla yerine getiren tüm çalışma arkadaşlarıma, meslek kuruluşlarımızın ve basınımızın çok değerli temsilcilerine, sivil toplum kuruluşlarının değerli mensuplarına ve sevgili muhtarlarımıza çok teşekkür ediyorum" herkesten haklarımı helal etmelerini isterim" dedi.

Düzenlenen törene, Eskişehir İl Müftüsü Bekir Gerek, Milletvekili Harun Karacan, sivil toplum kuruluş üyeleri ve kaymakamlığı çalışanları katıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Tatil sezonunu açan Tuğçe Aral, bikinili pozlarıyla nefes kesti Haber
Tatil sezonunu açan Tuğçe Aral, bikinili pozlarıyla nefes kesti
Talihsiz kadın, öleceğini düşünerek kanıyla parkeye saldırganın adını yazdı Haber
Talihsiz kadın, öleceğini düşünerek kanıyla parkeye saldırganın adını yazdı
Memurların nöbetleri fazla mesai sayılacak Haber
Memurların nöbetleri fazla mesai sayılacak
Canlı yayında öksürük krizine giren CNN Türk muhabiri, topu stüdyodakilere attı Haber
Canlı yayında öksürük krizine giren CNN Türk muhabiri, topu stüdyodakilere attı
Müge Anlı'da kan donduran olay! İlişkiye girdiği kuzenini ormanlık alanda öldürdü Haber
Müge Anlı'da kan donduran olay! İlişkiye girdiği kuzenini ormanlık alanda öldürdü
Pompalı tüfeklerle video çekip TikTok'tan paylaşan 20 kişi gözaltına alındı Haber
Pompalı tüfeklerle video çekip TikTok'tan paylaşan 20 kişi gözaltına alındı
Cuma namazı için camilere akın eden Müslümanlar, sağanak yağmura aldırış etmedi
Cuma namazı için camilere akın eden Müslümanlar, sağanak yağmura aldırış etmedi
Milli Savunma Bakanlığı, 3 teröristin öldürüldüğü anın görüntüsünü paylaştı
Milli Savunma Bakanlığı, 3 teröristin öldürüldüğü anın görüntüsünü paylaştı
Çiftçilere yapılacak 1 milyar 469 milyon TL'lik destek ödemesi bugün hesaplarda olacak
Çiftçilere yapılacak 1 milyar 469 milyon TL'lik destek ödemesi bugün hesaplarda olacak
Mini şortuyla poz veren Şevval Sam, fiziğiyle genç kızlara meydan okudu
Mini şortuyla poz veren Şevval Sam, fiziğiyle genç kızlara meydan okudu
Yardımseverler, bisiklet için su satan çocukların hayallerini gerçekleştirdiler
Yardımseverler, bisiklet için su satan çocukların hayallerini gerçekleştirdiler
Geçen yıl 6 liraya satılan soğan 50 kuruşa kadar düştü
Geçen yıl 6 liraya satılan soğan 50 kuruşa kadar düştü
Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden doktorun eşi son görüşmelerini anlattı
Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden doktorun eşi son görüşmelerini anlattı
Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüs salgınında ikinci dalga için sonbaharı işaret etti
Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüs salgınında ikinci dalga için sonbaharı işaret etti
İbrahim Tatlıses'in aile sırlarını ifşa eden kişi, oğlu Ahmet Tatlı çıktı
İbrahim Tatlıses'in aile sırlarını ifşa eden kişi, oğlu Ahmet Tatlı çıktı
Abdulkadir Selvi: Erdoğan, bu aşamada kabine değişikliğini düşünmüyor
Abdulkadir Selvi: Erdoğan, bu aşamada kabine değişikliğini düşünmüyor
Son dakika haberleri... Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, AA Editör Masası'na konuk oldu: (3)
Son dakika haberleri... Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, AA Editör Masası'na konuk oldu: (3)
2 erkek çocuğunu istismar eden 57 yaşındaki zanlı tutuklandı
2 erkek çocuğunu istismar eden 57 yaşındaki zanlı tutuklandı
Çin'den umut verici açıklama: Aşı yıl sonunda tanıtılacak
Çin'den umut verici açıklama: Aşı yıl sonunda tanıtılacak
Dayakçı kocasından kurtulmak isteyen kadın pencereden atladı
Dayakçı kocasından kurtulmak isteyen kadın pencereden atladı
Günlük burç yorumları 19 Haziran 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 19 Haziran 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları)
Genç yetenekler arayan İtalyan devi Inter, Türkiye'de futbol akademisi açıyor
Genç yetenekler arayan İtalyan devi Inter, Türkiye'de futbol akademisi açıyor
Son dakika: Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini açıkladı
Son dakika: Merkez Bankası yıl sonu dolar ve enflasyon tahminini açıkladı
İmamoğlu, yüzde 71 oy aldığı ilçede 'Katil başkan' sloganları ile protesto edildi
İmamoğlu, yüzde 71 oy aldığı ilçede "Katil başkan" sloganları ile protesto edildi
Esra Erol'un programında kavga! Baba, çocuğunu alıkoyduğunu iddia ettiği kadının üzerine yürüdü
Esra Erol'un programında kavga! Baba, çocuğunu alıkoyduğunu iddia ettiği kadının üzerine yürüdü
Cuma namazı esnasında sağanak yağınca vatandaş, kafasına naylon geçirerek önlem aldı
Cuma namazı esnasında sağanak yağınca vatandaş, kafasına naylon geçirerek önlem aldı
Listeye Tekirdağ, Çorum ve Tokat'ın da eklenmesiyle maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayısı 51'e yükseldi
Listeye Tekirdağ, Çorum ve Tokat'ın da eklenmesiyle maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayısı 51'e...
Son Dakika: Türkiye'de 5 gün sonra iyileşen hasta sayısı yeni vaka sayısını geçti
Son Dakika: Türkiye'de 5 gün sonra iyileşen hasta sayısı yeni vaka sayısını geçti
İki çocuğu inşaata götüren sapık, iğrenç emeline ulaşamadan yakalandı
İki çocuğu inşaata götüren sapık, iğrenç emeline ulaşamadan yakalandı
Kilosu 360 liraya satılan çarkıfelek meyvesi Türkiye için büyük bir fırsat olacak
Kilosu 360 liraya satılan çarkıfelek meyvesi Türkiye için büyük bir fırsat olacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Leyla Güven Halife Hafter Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Lara Alişan Demet Evgar İbrahim Tatlıses
Spor Tamer Tuna Caner Erkin Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Mustafa Cengiz
Daha Fazla Su Lgs Bursa Ankara
Şu an buradasınız: Kaymakam Yılmaz Eskişehir'den ayrıldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.6.2020 16:02:09. #1.15#
title