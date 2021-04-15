Kaymakam Demirkale'den Merzifon TSO'ya ziyaret

Merzifon Kaymakamı Gürkan Demirkale, Merzifon Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Dursun Dağdelen'i ziyaret etti.

Merzifon Kaymakamı Gürkan Demirkale, Merzifon Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Dursun Dağdelen'i ziyaret etti.

Ziyarette yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar ele alındı.

Kaymakam Demirkale, burada yaptığı açıklamada, salgın döneminde de tüm kurumlarla koordinasyon içinde çalıştığını belirtti.

Merzifon'da birlik ve beraberliğin her zaman sergilendiğini dile getiren Demirkale, "Oda başkanları ve sivil toplum kuruluşlarıyla zaman zaman bir araya gelerek istişare etmemiz, görüş alışverişinde bulunmamız, değerlendirme yapmamız gereken konuları görüşüyoruz. Tüm kurumlarla koordinasyon içinde çalışıyoruz." dedi.

Dağdelen ise ticaret odalarının ekonominin lokomotifleri olduğunu vurgulayarak, Merzifon'un tüm sorunlarının çözümünde koordineli şekilde çalışmaya hazır olduklarını kaydetti.

Salgını önlemek için alınan tedbirlerden olumsuz etkilenen esnafın durumunu Demirkale'ye ileten Dağdelen, odalarının faaliyetleri hakkında da bilgilendirmede bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hülya Turan