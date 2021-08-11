KAYITLAR BAŞLADI

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Eylül ayında hizmet vermeye başlayacak olan Edirne Belediyesi Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim Kreş ve Gündüz Bakımevi'nin için kayıtların başladığını; 36-60 ay arası yaş gruplarının eğitim göreceği kreş için çalışan anne uygunluğu aranacağını duyurdu.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Eylül ayında hizmet vermeye başlayacak olan Edirne Belediyesi Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim Kreş ve Gündüz Bakımevi'nin için kayıtların başladığını; 36-60 ay arası yaş gruplarının eğitim göreceği kreş için çalışan anne uygunluğu aranacağını duyurdu. Kayıt için gereken belgeler ise "Öğrenci nüfus cüzdanı fotokopisi, ikametgah belgesi, öğrenci velisinin nüfus cüzdanı fotokopisi, öğrenci vesikalığı, aşı karnesi ve sağlık belgesi olacak.

Şükrüpaşa Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi'nda hizmet verecek olan Edirne Belediyesi Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim Kreş ve Gündüz Bakımevi için gerekli bilgiye 0 (284) 235 00 21 numaralı hattan ulaşılabilinir.

Kaynak: Habermetre