Kayınpederini meyve bıçağıyla yaralayan gelin tahliye edildi

Bağcılar'da, çıkan tartışma sonucunda kayınpederini meyve bıçağıyla yaraladığı gerekçesiyle yargılanan gelinin tahliyesine karar verildi.

Bağcılar'da, çıkan tartışma sonucunda kayınpederini meyve bıçağıyla yaraladığı gerekçesiyle yargılanan gelinin tahliyesine karar verildi.

Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Buket Güneş Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Müşteki Nihat Güneş ile tarafların avukatı da duruşmada hazır bulundu.

Duruşmada tanık olarak dinlenen Buket Güneş'in eşi Serdar Güneş, sanıkla 6 yıldır evli olduklarını, yaklaşık 2-3 senedir de kendi ailesiyle oturduklarını belirtti.

Güneş, toka almak için kendisinde para isteyen eşiyle tartıştıklarını dile getirerek, "O dönemler çalışmıyordum. Param olmadığı için üzülerek evden ayrıldım. Sonra eve bir geldim ki olanlar olmuş. Buket bana birkaç defa babamdan rahatsız olduğunu, evde rahat hareket edemediğini söylemişti. Babam eşimi kızı gibi severdi. Buket de babamı çok severdi. Nasıl böyle bir şey oldu aklım almıyor. Buket sinirliydi ama bu tarz bir şeyi de yapacak biri değildi." ifadelerini kullandı.

Müşteki Nihat Güneş ise, "Adaletinize sığınıyorum." dedi.

Tahliyesini talep eden sanık Buket Güneş, annesinin ölümünden sonra intihar teşebbüsünde bulunduğunu belirterek, "Bazı psikolojik ilaçlar kullanmaya başladım, sonra doktor zamanla azalt dediği için azalttım. Eşimle birlikte kayınpederimin evine geçtikten sonra daha çok strese girmeye başladım. Evin içerisinde gerçekten üzerimde baskı hissediyordum. Kendimi korumak amacıyla böyle davrandım." diye konuştu.

Mahkeme heyeti, sanık Buket Güneş'in, üzerine atılı suçun niteliği, yasada öngörülen ceza süresi, delillerin büyük oradan toplanmış olması ve tutuklu kaldığı süre gözetilerek tahliyesine karar verdi.

Duruşma eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 27 Ocak'ta sanık Buket Güneş'le tartışan eşinin evden ayrıldığı, sanığın bu kez kayınpederi Nihat Güneş ve kayınvalidesiyle tartıştığı anlatıldı.

Kavga sırasında sanığın meyve bıçağıyla müştekiyi bir kez bıçakladığı belirtilen iddianamede, sanık Buket Güneş'in "kasten öldürmeye teşebbüs etme" suçundan 9 yıldan 15 yıla hapisle cezalandırılması isteniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Melike Gallenkuş