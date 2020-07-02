Katmer dükkanından çıkıp eşinin taksisinde direksiyon sallıyor Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesindeki dükkanında yöresel hamur işleri yapan Sevgi Onuk, yaz aylarında ise biçerdöver şoförlüğü için il dışına çıkan eşinin taksisinin direksiyonuna geçiyor.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesindeki dükkanında yöresel hamur işleri yapan Sevgi Onuk, yaz aylarında ise biçerdöver şoförlüğü için il dışına çıkan eşinin taksisinin direksiyonuna geçiyor.

Çakır Mahallesi'ndeki dükkanında 10 yıldır katmer ve gözleme yapan üç çocuk annesi Sevgi Onuk, eşi İsa Onuk'un ilçeden ayrıldığı hasat zamanında, taksilerinin koltuğuna oturuyor. Onuk, deneyimli şoförlüğüyle taksici eşinin yokluğunu, müşterilerine hissettirmiyor.

Onuk, gazetecilere yaptığı açıklamada, eşinin yaz aylarında il dışında biçerdöver sürücülüğü yaptığını anlattı.

İl dışına çıktığında eşinin taksisini kullanan Onuk, "İlçenin tek kadın taksi şoförüyüm. Dükkanımda benden katmer alanlar, direksiyonda beni görünce takdir ediyorlar. 'Helal olsun' diyorlar. Ev kredisi çektiğimiz için boş durmak istemiyorum. Hem katmer yapıyorum hem de taksiye çıkıyorum. Genellikle arkadaş çevrem ve kadın öğretmenler beni tercih ediyor." dedi.

Onuk, kadınlardan büyük destek aldığını vurgulayarak "Aklımın ucundan geçmezdi araba kullanmak. Şimdi 'şoför Nebahat' gibiyim. Kadınlar isterse her işi yapabilir." ifadelerini kullandı.

"Hiç kaza yapmadım"

Uzun yol şoförlüğü de yaptığını belirten Onuk, 10 yıldır yaz aylarında eşinin taksisini kullandığını, bugüne kadar hiç kaza yapmadığını söyledi.

Müşterilerden Ayşe Yıldırım, Onuk'un direksiyon hakimiyetinin üst düzey olduğunu belirterek, "Bayan şoför olarak hem daha güvenli hem daha sağlıklı. Bayan şoförler araç içi dezenfeksiyonuna da özen gösteriyor. Sandıklı'nın tek bayan şoförü Sevgi Hanım, trafikte hem daha dikkatli hem de kurallara uyuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA