Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu 0,065628 0,38
Yapı Kredi Port. Eur.
11.11.2019 15:12 | Son Güncelleme: 11.11.2019 15:12
Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu
|0,065628
|0,38
|Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu
|0,163020
|0,33
|QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF
|554,260573
|0,32
|Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|0,028060
|0,31
|Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu
|6,600300
|0,29
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,014977
|0,88
|Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,599610
|0,12
|Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu
|0,057295
|0,09
|Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu
|1,373738
|0,06
|Ak Portföy Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,777927
|0,04
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu
|0,048050
|0,87
|Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,024693
|0,72
|Actus Portföy His. Sen. Fonu
|1,862703
|0,67
|Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF)
|0,063399
|0,65
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,038886
|0,41
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Qinvest Portföy Değ. Fon
|0,056155
|0,41
|Yapı Kredi Port. Karma Fon
|0,489599
|0,39
|İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon
|0,075790
|0,35
|Qinvest Portföy İki. Değ. Fonu
|0,017944
|0,35
|Yapı Kredi Port. İki. Değ. Fon
|0,019128
|0,29
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Ziraat Port. Halk Kısa Vad. Kira Sert. Katılım Fonu
|1,372792
|0,16
|TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu
|2,392354
|0,15
|Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu
|0,022469
|0,13
|KT Portföy Kira Sert. Katılım Fonu
|1,608300
|0,12
|Garanti Portföy Bir. Katılım Fonu
|1,537611
|0,12
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu
|0,021119
|0,10
|Ziraat Port. Vakıfbank Para Piyasası Fonu
|0,626149
|0,10
|Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu
|0,058322
|0,10
|Fiba Portföy Para Piyasası Fonu
|0,054860
|0,10
|TEB Portföy ING Bank Para Piyasası Fonu
|92,701858
|0,10
Kaynak: AA