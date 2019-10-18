Kastamonu'daki FETÖ/PDY davaları
Kastamonu'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) üyesi oldukları iddia edilen 7 sanığın yargılanmasına devam edildi.
Kastamonu'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) üyesi oldukları iddia edilen 7 sanığın yargılanmasına devam edildi.
Ağır Ceza Mahkemesinde 5 ayrı davada görülen duruşmalara, "terör örgütü üyesi oldukları" iddiasıyla tutuksuz yargılanan Hüseyin G, Raziye G, Abdülmecit K, Murat K, Reyhan Ç, Fatih K. ve Cihan A. katıldı.
Reyhan Ç, savunmasında örgütle bir bağının bulunmadığını öne sürdü.
Suçsuz olduğunu iddia eden Reyhan Ç, beraat talebinde bulundu.
Diğer sanıklar da önceki duruşmalardaki ifadelerini tekrarlayarak, haklarında beraat kararı verilmesini istedi.
Reyhan Ç. hakkında beraat kararı veren mahkeme heyeti, diğer duruşmaları erteledi.