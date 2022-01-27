Kastamonu'daki FETÖ operasyonlarında yakalanan zanlılardan biri daha tutuklandı - Haberler
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Kastamonu'daki FETÖ operasyonlarında yakalanan zanlılardan biri daha tutuklandı

AA, Özgür Alantor - Güncel
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Kastamonu'daki FETÖ operasyonlarında yakalanan zanlılardan biri daha tutuklandı

Kastamonu'da FETÖ/PDY'nin yeniden yapılanmasına yönelik operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerden biri daha tutuklandı.

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da FETÖ/PDY'nin yeniden yapılanmasına yönelik operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerden biri daha tutuklandı.

Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığınca, Taşköprü ilçesinde "FETÖ/PDY'nin finansmanını ve yeniden yapılanmasını önlemek" amacıyla başlatılan operasyonlarda İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yakalanan iki zanlının işlemleri tamamlandı.

Güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.K. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Jandarma tarafından Taşköprü ilçesinde geçen hafta düzenlenen operasyonlarda 13 kişi gözaltına alınmış, ilçede bulunmayan M.G. Antalya'da yakalanmıştı. Daha önce adliyeye sevk edilen 12 zanlıdan 6'sı tutuklanmış, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

AA / Özgür Alantor - Güncel

Fetullahçı Terör Örgütü, Cumhuriyet, Kastamonu, Jandarma, Güncel, Haber

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