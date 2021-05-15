Kastamonu'da Türk Kızılay gönüllüleri çocuklara çikolata ve bayram harçlığı dağıtarak oyunlar oynadı
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Kastamonu'da Türk Kızılay gönüllüleri çocuklara çikolata ve bayram harçlığı dağıtarak oyunlar oynadı

Kastamonu'da Türk Kızılay gönüllüleri çocuklara çikolata ve bayram harçlığı dağıtarak oyunlar oynadı
Anadolu Ajansı / Özgür Alantor - Haberler | Güncel

Kastamonu'da Türk Kızılay gönüllüleri, bayramda çocukları unutmadı.

Kastamonu'da Türk Kızılay gönüllüleri, bayramda çocukları unutmadı.

Türk Kızılay Kadın Kolları gönüllüleri, kent merkezindeki bazı mahallelerde çocuklarla bir araya geldi. Çocuklara çikolata ikram edip bayram harçlığı dağıtan gönüllüler, onlarla oyunlar da oynadı.

Türk Kızılay Kastamonu Şubesi Kadın Kolları Başkanı Sedef Perk, gazetecilere, Kızılay olarak herkesin yanında olmaya çalıştıklarını söyledi.

Bayramın, kısıtlamanın gölgesinde geçtiğini dile getiren Perk, "Kısıtlama günlerinin gölgesinde bayramı geçiren çocuklarımıza sürpriz yapmak istedik. Onlara çikolata paketleri, bayram harçlıkları dağıttık, müzikler eşliğinde oyunlar oynadık. Oldukça eğlendik." dedi.

Çocukların bayram sevincine ortak olduklarını belirten Perk, bundan sonra hep birlikte daha güzel bayramlar geçirilmesi temennisinde bulundu.

Perk, Türk Kızılay olarak farklı çalışmalara da imza attıklarına dikkati çekerek, "Mahalleleri, polis noktalarını gezdik, çikolata paketleri ikram ettik. Kısıtlamanın gölgesinde bayramlarını evde geçiren mahalle sakinleriyle, görevi başında olan emniyet mensuplarıyla, temizlik işçileriyle bayramlaştık. Nasrullah Meydanı'nda güvercinler için yem bıraktık." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor

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