Kastamonu'da sulu tarımla ekonomiye 290 milyon liradan fazla katkı sağlanacak
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Devlet Su İşleri, Kastamonu, Güncel, Haber

Kastamonu'da sulu tarımla ekonomiye 290 milyon liradan fazla katkı sağlanacak

Kastamonu'da sulu tarım yapılarak bu yıl ülke ekonomisine 290 milyon liranın üzerinde katkı sağlanması bekleniyor.

24.04.2020 14:16 | Son Güncelleme: 24.04.2020 14:17
Kastamonu'da sulu tarımla ekonomiye 290 milyon liradan fazla katkı sağlanacak

Kastamonu'da sulu tarım yapılarak bu yıl ülke ekonomisine 290 milyon liranın üzerinde katkı sağlanması bekleniyor.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yürütülen yatırımlarla modern sulama sistemlerini yaygınlaştırmaya, tarımda su tasarrufu sağlamaya, çiftçilerin kazançlarını doğrudan ve dolaylı yollarla artırmaya, ülke tarımına katkı sunmaya devam edildiği belirtildi.

Türkiye'de suyun dörtte üçünün sulamada kullanıldığına işaret edilen açıklamada, bu nedenle sulama tesisleri inşa edilirken en modern ve tasarrufu en yüksek yağmurlama ve damlama sistemlerinin tercih edildiği anlatıldı.

Kapalı sistem basınçlı borulu sulamaya geçilmesi ile iletim kayıplarının en az seviye indirildiği, tarla içi sulama sitemleri ile önemli ölçüde su tasarrufu sağlanarak çiftlik randımanının en üst seviyeye yükseltildiği vurgulanan açıklamada, "Böylelikle yağmurlama sulamalarda yüzde 35, damla sulamalarda ise yüzde 65 su tasarrufu sağlanmaktadır. DSİ olarak son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koymaktayız. Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor." değerlendirmeleri kullanıldı.

Kastamonu'da 15 Nisan itibarıyla sulama sezonunun başladığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"2020 yılı sulama sezonunda Kastamonu ve ilçelerimizde toplam 278 bin 170 dekar tarım arazisi sulanacaktır. Böylece ülke ekonomisine toplamda 290 milyon 194 bin 686 lira katkı sağlanması hedeflenmektedir. Kastamonu'daönemli yatırımların başında gelen Karadere projesiyle 63 bin 520 dekar zirai arazinin sulanıp 2020 yılı birim fiyatları ile ülke ekonomisine 121 milyon 612 bin 499 lira katkı sağlanması hedeflenmektedir. Bir diğer önemli proje olan Hasköy sulaması ile de 25 bin 800 dekar zirai arazinin sulanarak ekonomiye 35 milyon 373 bin 866 lira katkı sağlanması planlanmaktadır."

Kastamonu'da sulu tarımla ekonomiye 290 milyon liradan fazla katkı sağlanacak

Kaynak: AA

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