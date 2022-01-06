Kaspersky, Scuderia Ferrari ile ortaklığını genişletti

Kaspersky, Scuderia Ferrari ile olan ortaklığının devam ettiğini ve Ferrari Esports FDA ekibinin partnerleri arasına katıldığını duyurdu.

Şirket açıklamasına göre, Kaspersky ve Scuderia Ferrari arasındaki ortaklık 2010 yılında başladı ve yıldan yıla genişledi. Teknolojik mükemmellik, ekip çalışması ve yenilik tutkusu gibi ortak değerlerde birleşen şirketler, teknoloji ortaklığı dahil olmak üzere güçlü ve kanıtlanmış bir birliktelik başardı. Kaspersky, Ferrari'nin İtalya Maranello'daki genel merkezinden dünyanın dört bir yanındaki F1 pistlerine kadar, her noktada 7 gün 24 saat siber güvenlik ve veri koruması sağlıyor.

Yeni imzalanan çok yıllı sponsorluk sözleşmesi, ortaklıktaki bir sonraki kilometre taşını simgeliyor. Kaspersky'nin logosu sürücülerin kasklarında ve takımın kurumsal marka öğelerinde kalacak. Araçtaki konumu ise Scuderia Ferrari takımının araçlarının ön kanadında güncellenmiş bir biçimde görünecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky Üst Yöneticisi (CEO) Eugene Kaspersky, yıllar içinde sponsorluğun çok ötesine geçen Scuderia Ferrari takımıyla uzun süredir devam eden iş ortaklıklarını sürdürdükleri için çok mutlu olduğunu belirterek, "İş birliğimiz zamanla teknik bir ortaklığa dönüştü. Ekibin veri korumasını sağlayarak, arka planda fark edilmeden güvenliğine ve başarısına katkıda bulunuyoruz. Ayrıca bugün en hızlı büyüyen çevrim içi endüstrilerden biri olan eGaming'i de kapsayacak şekilde Ferrari ile olan ortaklığımızı genişletmekten heyecan duyuyorum." ifadelerini kullandı.

FDA Esports ekibinin resmi ortağı oldu

Kaspersky, Scuderia Ferrari ile olan sözleşmesini uzatmanın yanı sıra, 2019 yılında Ferrari tarafından Formula One Esports Series'te yarışmak üzere kurulan FDA Esports ekibinin resmi ortağı oldu. Ekip genç yetenekleri dünyanın en hızlı sürücüleriyle birleştiriyor (Brendon Leigh, David Tonizza ve Domenico Lovece).

Kaspersky logosu, Ferrari Esports takım sürücülerinin kıyafetlerinde ve takımın Maranello'daki amiral gemisi eğitim tesisinde yer alacak. Anlaşma aynı zamanda F1 Esports Series'te yer alan yarış arabalarına şirketin logosunun yerleştirileceği oyun markalaşmasını da içeriyor.

Scuderia Ferrari Genel Müdürü ve Takım Patronu Mattia Binotto ise Kaspersky ile ortaklıklarını yenilemekten ve kapsamını genişletmekten memnuniyet duyduklarını aktararak, "Teknolojik mükemmellik için çabalama politikası ve ekip çalışması kültürü gibi çok ortak noktamız var. 10 yılı aşkın bir süredir Kaspersky, Scuderia Ferrari'nin başarısında önemli bir rol oynayarak hem pistte hem de Maranello'da verilerimizi koruyor. Ekibimizde bu kadar hassas bir konu söz konusu olduğunda güvenilir bir iş ortağımızın olması önemli. Ayrıca iş birliğimizin hızla büyüyen ve motor sporlarını daha geniş ve daha genç bir kitleye tanıtma konusunda hayati önem taşıyan e-spor dünyasına yayılmasından dolayı mutluyuz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaspersky'nin Scuderia Ferrari ile ortaklığı hakkında daha fazla bilgi edinmek için "https://www.kaspersky.com/scuderiaferrari" adresi ziyaret edilebiliyor.

AA / Tolga Yanık - Ekonomi Haberleri

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