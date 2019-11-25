Kaslowski: Tek kanatla uçamayız
TÜSİAD Başkanı Simone Kaslowski, "Kadına yönelik şiddet sorununun çözümü için kamunun İstanbul Sözleşmesi'nin önleme, koruma, kovuşturma ve destek hükümlerini etkili şekilde uygulaması çok önemlidir" ifadesini kullandı.
25.11.2019 13:31 | Son Güncelleme: 25.11.2019 13:31
TÜSİAD Başkanı Simone Kaslowski, "Kadına yönelik şiddet sorununun çözümü için kamunun İstanbul Sözleşmesi'nin önleme, koruma, kovuşturma ve destek hükümlerini etkili şekilde uygulaması çok önemlidir" ifadesini kullandı.
Kaynak: Dunya.com