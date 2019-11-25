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Kaslowski: Tek kanatla uçamayız

TÜSİAD Başkanı Simone Kaslowski, "Kadına yönelik şiddet sorununun çözümü için kamunun İstanbul Sözleşmesi'nin önleme, koruma, kovuşturma ve destek hükümlerini etkili şekilde uygulaması çok önemlidir" ifadesini kullandı.

25.11.2019 13:31 | Son Güncelleme: 25.11.2019 13:31
Kaslowski: Tek kanatla uçamayız

TÜSİAD Başkanı , "Kadına yönelik şiddet sorununun çözümü için kamunun Sözleşmesi'nin önleme, koruma, kovuşturma ve destek hükümlerini etkili şekilde uygulaması çok önemlidir" ifadesini kullandı.

Kaynak: Dunya.com

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