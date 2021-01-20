Kasımpaşa'da Azad Toptik ile yollar ayrıldı
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Kasımpaşa'da Azad Toptik ile yollar ayrıldı

20.01.2021 16:07 | Son Güncelleme: 20.01.2021 16:10
Kasımpaşa'da Azad Toptik ile yollar ayrıldı

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, 21 yaşındaki futbolcu Azad Toptik'in sözleşmesinin feshedildiğini duyurdu.

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, 21 yaşındaki futbolcu Azad Toptik'in sözleşmesinin feshedildiğini duyurdu.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Oyuncularımızdan Azad Toptik ile yollarımız karşılıklı anlaşma sağlanarak ayrılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Kasımpaşa'nın 2018-2019 sezonu devre arasında Stuttgart'ın rezerv takımından transfer ettiği Toptik, bugüne kadar 2'si Süper Lig, 5'i Türkiye Kupası olmak üzere 7 maçta süre aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Berad Büyük

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