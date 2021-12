KARTAL'DA ENGELSİZ YAŞAM FESTİVALİ DÜZENLENDİ

Kartal'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü vesilesiyle festival düzenlendi. Farkındalık ve duyarlılığı artırmak amaçlı düzenlenen Engelsiz Yaşam Festivali'nde engelli vatandaşlar çeşitli folklor gösterileri yaptı, şarkılar söyledi. Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, asıl amaçlarının engelli vatandaşlara 'engelsiz yaşam' sunmak olduğunu belirtti.

Kartal Belediyesi 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'ne özel 'Engelsiz Yaşam Festivali' düzenledi. Çeşitli okullardan öğrencilerin ve engelli vatandaşların katıldığı programda önce Belediye Başkanı Gökhan Yüksel ile Hasan Ali Kültür Merkezi'nden Kartal Meydanı'na kadar yürüyüş yapıldı. Ellerindeki 'Sevgi tüm engelleri aşar, komşularımızın farkındayız. 3 Aralık Dünya Günü'nde yan yanayız, hayatı paylaşmak için Kartal'da engel yok' gibi pankartlarla farkındalık yaratmaya çalışan vatandaşlar meydanda da birçok etkinlik gerçekleştirdi. Engelli vatandaşların şarkılar söyleyip folklor oyunları oynadığı programda ise coşku dolu anlar yaşandı.

'GÖREN HERKES YÜRÜYÜŞE KATILDI'

Engeli aşmaya çalışan engelli vatandaşlarla farkındalık yürüyüşü yaptıklarını ifade eden Başkan Yüksel, 'Kartal Meydanı'nda birçok vatandaş bizi gördü ve onlar da bize eşlik etti. Festivalde, engelli vatandaşlarımızın bize sunduğu konserler ve folklor oyunlarıyla renkli dakikalar yaşıyoruz' açıklamasını yaptı.

'ENGELSİZ YAŞAMI HEP BİRLİKTE SUNABİLİRİZ'

Asıl hedeflerinin engelli vatandaşlara iyi bir hizmet sunup ihtiyaçlarını karşılayabilmek olduğunu ifade eden Başkan Yüksel, gerçekleştirdikleri ve gerçekleştirecekleri projelerle her zaman yanlarında olacaklarını vurguladı. Başkan Yüksel, '3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nün herkes farkında olmalı ve herkes buna katkı sağlamalıdır. Engelsiz bir yaşama hep birlikte sunabiliriz' şeklinde konuştu.

'FARK ETMEK VE ETTİREBİLMEK ÇOK ÖNEMLİ'

Etkinliğe, dünyadaki tek down sendromlu çift yumurta ikizleri olduklarını belirttiği oğulları Doğuhan ve Talha'yla katılan 53 yaşındaki Selvi Danalıoğlu şunları söyledi: 'Aslında dünya engelliler gününde hatırlamak bir işe yaramaz. Onları her zaman, her anında düşünmek önemlidir. Bugünü bütün bir yıla sığdırmak çok önemlidir. Onların akademik, sosyal, eğitim hayatlarına değer katabilmek çok önemlidir. Belediye başkanımız da böyle bir programla farkındalık yaratmak istemiş. Engelli bireylerin yaşama hakkı olduğunu fark etmek ve fark ettirebilmek çok önemlidir. Eğer bunu başarabilirsek zaten bu tür etkinliklere gerek kalmayacaktır.'

'SADECE BİR GÜN HATIRLANMAYALIM'

Yürüme engeli olan 40 yaşındaki Suat Avcı ise engellilerin sadece özel günlerinde hatırlanmasını istemediğini söyledi. Avcı, 'Biz her zaman toplumdayız. Sorunlarımızı bazı zamanlar dile getirmek istiyoruz ama her zaman getiremiyoruz. Bu yüzden farkındalığın artmasını diliyoruz' dedi.