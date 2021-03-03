Kartal Belediyesi Toplu İş Sözleşme sürecini tamamladı
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Kartal Belediyesi Toplu İş Sözleşme sürecini tamamladı

03.03.2021 19:09 | Son Güncelleme: 03.03.2021 19:13
Kartal Belediyesi Toplu İş Sözleşme sürecini tamamladı

Kartal Belediyesi çalışanlarıyla süren Toplu İş Sözleşmesi sürecini tamamladı.

Kartal Belediyesi çalışanlarıyla süren Toplu İş Sözleşmesi sürecini tamamladı.

Kartal Belediyesi'nden yapılan açıklama;

Belediyemiz çalışanlarıyla süren Toplu İş Sözleşmesi sürecimiz, karşılıklı uzlaşı ve anlaşma ile sonuçlanmıştır. Bir yandan emekçilerimizin hakkını gözetirken bir yandan da halkımızın kaynaklarını da verimli kullanma sözümüzü aklımızda tuttuk. Bu doğru zeminde Toplu İş Sözleşmesi sürecini yürüttük. Emek hakkını alacak, kentimiz gelişecek, bizler de üzerimize düşen sorumluluğu taşımaya devam edeceğiz. İlçemize, emekçilerimize ve tüm komşularımıza hayırlı olsun.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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