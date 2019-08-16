Kartal Belediyesi Kurban Bayramı hizmetleri ile göz doldurdu

16.08.2019 14:16

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in talimatları doğrultusunda Kurban Bayramı için teyakkuza geçen Kartal Belediyesi ekipleri, vatandaşların herhangi bir sorun yaşamadan rahat, huzurlu ve sağlıklı bir şekilde ibadetlerini yerine getirmesini ve bayram coşkusunu yaşamasını sağladı.

Kartal Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, Kartal Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, Kartal Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Kartal Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ve Kartal Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler bayram boyunca yoğun mesai yaptı.

Temizlik Çalışmaları Aralıksız Sürdürüldü

Kartal Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler bayram süresince önceden planlanan alanlarda temizlik faaliyetlerine devam etti. Vatandaşlardan gelen talep ve öneriler doğrultusunda da çeşitli alanlarda temizlik çalışmaları yürüten nöbetçi temizlik ekipleri, herhangi bir kirliliğin ve kötü görüntünün yaşanmasına engel oldu.

Kartal Belediyesi tarafından Kordonboyu Mahallesi Ankara Caddesi üzerinde bulunan boş arazide kurulan kurban satış ve kesim alanında vatandaşların sağlıklı ve temiz bir şekilde kurban ibadetlerini gerçekleştirebilmesi için çalışan Kartal Belediyesi ekipleri, yoğun ve özverili çalışması ile alana gelen Kartallı vatandaşların Kurban Bayramı ibadetini huzurlu bir şekilde gerçekleştirmelerini sağlandı.

Kartal Belediyesi tarafından kurban satış ve kesim alanında büyükbaş ve küçükbaş için inşa edilen iki ayrı kesimhane sayesinde vatandaşlar rahat ve kolay bir şekilde kurban ibadetlerini gerçekleştirme imkanı buldu. Hijyenik ortamda ve dini usullere uygun bir şekilde kesilen kurbanlarını bekleyen vatandaşlara Kartal Belediyesi personeli tarafından çay, kahve ve sandviç ikramında bulunuldu.

Ayrıca, Kartal Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, ilçe genelinde kurulan kurban satış ve kesim alanlarında bayram boyunca sürekli dezenfekte ve ilaçlama çalışmalarını sürdürdü, kurbanlık hayvanları denetledi.

Denetimler ile olumsuzlukların önüne geçildi

Kartal Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri de bayram boyunca kurban kesim ve satış noktalarını tek tek inceleyerek denetim faaliyetlerini gerçekleştirdi. Çevre ve görüntü kirliliğini en aza indirmek için oluşturulan gezici zabıta ekipleri de vatandaşlardan gelen ihbarları değerlendirerek kaçak ve uygun olmayan şartlardaki hayvan kesimlerinin önüne geçti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA