Karslı, Sanayi Sitesi Pasinler'in kalkınmasında lokomotif olacak

01.09.2019 16:00

Erzurum'un Pasinler ilçesinde üç yıl önce temelleri atılan Pasinler Yeni Sanayi Sitesi üyelerine teslimat için gün sayıyor.



Erzurum'un Pasinler ilçesi gözeler mevkinde yapımı yüzde 95 tamamlanan Pasinler Sanayi Sitesi, üyelerine teslimat için gün sayıyor. 72 iş yerinden oluşan her biri kapalı kullanım alanı 260 m2, açık alanının ise 400 m2 ve toplamda 18 bin 720 m2 kapalı alana sahip olan Pasinler Yeni Sanayi Sitesi'nin bir ay içinde teslim edilmesi beklenilen sanayi sitesinde telekom, elektrik ve çevre düzenleme çalışmaları ise tüm hızıyla devam ediyor.



Yapılan çalışmaları sahada inceleyen Pasinler Yeni Sanayi Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Karslı yaptığı açıklamada; üç yıl önce temellerini attığımız Yeni Sanayi Sitemizin teslimatı için ekiplerimiz aralıksız çalışmalarını sürdürüyor. Sanayi sitemizin yüzde 95'lik bölümü tamamlandı. Telekom, elektrik ve D-100 Karayolları kavşak çalışmalarının başladığını belirten Karslı, şuan yapılan çalışmaların ardından kilit taş, bordür ve asfalt çalışmalarının yapılması için ise Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı sayın Mehmet Sekmen ve Pasinler Belediye Başkanı sayın Ahmet Dölekli'den sanayi sitemizi yerinde yaptıkları incelemeler esnasında yapacaklarının sözünü aldığını söyledi.



Karslı, sanayi sitesinde çalışmaların tamamlanmasının ardından şehir hastanesinin açılışıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımlarıyla sanayi sitesinin açılışını planlandığı için bütün ekiplerin saha da çalışmalara devam ettiklerini belirten Başkan Karslı, "Başta eski Başbakan Yardımcımız Recep Akdağ, eski İçişleri Bakanımız Selami Altınok, Erzurum Milletvekillerimiz Zehra Taşkesenlioğlu Ban, İbrahim Aydemir ve Pasinler Belediye Başkanı Ahmet Dölekli ile her aşamada istişare ederek işleri planlı olarak yürütmekteyiz. Bu ay içerisinde Kura yoluyla hak sahiplerine dükkanlarını teslim etmek ve açılışını yapmayı planlamaktayız" şeklinde konuştu.



Pasinler Sanayi Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Karslı, "Sanayi sitemizin faaliyet geçmesinden sonra üretime ve imalata dayalı birçok alanda faaliyet göstereceğini, işsizliğin Pasinler'de azalacağını, vatandaşlarımızın çocuklarını sanata yönlendireceğini, bu sanayi sitesinin Pasinler'in kalkınmasında lokomotif olacak. D-100 Karayolunun avantajlarını en iyi şekilde kullanacağız, birçok yatırımcı aradı ve burada üretim ve imalat yapmak istediklerini söyledi. Sanayi sitemizin Pasinler tarihine iz bırakacak bir yatırım olup, bu süreçte başta AK Parti ailesi olmak üzere emeği geçen herkese canı gönülden teşekkür ediyorum" açıklamalarında bulundu. - ERZURUM

Kaynak: İHA