Karların erimeye başladığı Sarıkamış, canlanan doğasıyla cezbediyor

Kış mevsiminin uzun ve sert geçtiği Kars'ın Sarıkamış ilçesinde karların erimeye başlamasıyla doğa canlandı.

Kış mevsiminin uzun ve sert geçtiği Kars'ın Sarıkamış ilçesinde karların erimeye başlamasıyla doğa canlandı.

Sarıçam ormanlarıyla çevrili ilçede, havaların ısınmasıyla ilkbahar mevsimi kendini hissettirmeye başladı.

İlçenin dağlarında açan mor ve beyaz kardelenler ile eriyen kar sularıyla coşan şelaleler baharın habercisi oluyor. Bölgede yiyecek arayışına giren boz ayılar ile göçmen kuşlar da doğanın canlanışına renk katıyor.

Doğa fotoğrafçısı Turhan Koçaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yüksek rakım nedeniyle ilçede ilkbahar mevsiminin geç yaşandığını söyledi.

Bölgede doğanın canlanmaya başladığını ifade eden Koçaş, "Bunun yanında yaban hayatı da uyanmış durumda. Gündüz vakti bile ayıları, tilkileri veya diğer canlıları görebiliyoruz. Göçmen kuşlar geldi ve çiçekler yeni yeni çıkmaya başladı. Doğanın şu an canlandığı bir dönem ve biz de bu güzel günleri değerlendirip kayıt altına alıyoruz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Demirci