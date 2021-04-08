Karların erimeye başladığı Kars'ta doğa yaban hayatıyla renkleniyor
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Karların erimeye başladığı Kars'ta doğa yaban hayatıyla renkleniyor

Anadolu Ajansı / Hüseyin Demirci - Haberler | Kültür Sanat
Karların erimeye başladığı Kars'ta doğa yaban hayatıyla renkleniyor

Kış mevsiminin uzun ve sert geçtiği Kars'ın Sarıkamış ilçesinde karların erimeye başlamasıyla canlanan doğada yaban hayatının üyeleri yiyecek aradı.

Kış mevsiminin uzun ve sert geçtiği Kars'ın Sarıkamış ilçesinde karların erimeye başlamasıyla canlanan doğada yaban hayatının üyeleri yiyecek aradı.

Havaların ısınmaya başladığı ilçede, Hançerli Düzü mevkisindeki çayırlık alan, karların erimesiyle sularla kaplandı.

Sulak alanda yaban ördekleri, kırsalda ise kızıl şahinler, angıtlar ile tilkiler yiyecek ararken görüntülendi.

Ayrıca belediye ekipleri ilçe merkezindeki cadde ve sokaklarda iş makineleriyle kar yığınlarını dağıtarak erimesini sağlıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Demirci

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