Karı-koca aynı gün korona virüse yenildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Karı-koca aynı gün korona virüse yenildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Karı-koca aynı gün korona virüse yenildi

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde yaşayan Süleyman ve Necmiye Eyigün gün çifti, aynı gün korona virüse yenildi.

En büyük acı! Ağabey, karate antrenörü kardeşini evinde ölü buldu
En büyük acı! Ağabey, karate antrenörü kardeşini evinde ölü buldu
Koronanın çıkış noktası olan Çin'den bir korkutan haber daha: Çiftlikte domuz vebası tespit edildi
Koronanın çıkış noktası olan Çin'den bir korkutan haber daha: Çiftlikte domuz vebası tespit edildi

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde yaşayan Süleyman ve Necmiye Eyigün gün çifti, aynı gün korona virüse yenildi. Cenaze nakil aracı yanından cenaze namazları kılınan çiftin kızı, "Baba, anne" diye bağırarak gözyaşlarına boğuldu.

Edinilen bilgilere göre, Kocaeli'nin Gölcük ilçesi Donanma Mahallesi'nde yaşayan 85 yaşındaki Süleyman Eyigün ve eşi Necmiye Eyigün yaklaşık 15 gün önce korona virüse yakalandı. Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan çift, durumlarının ağırlaşması sonrasında yoğun bakım ünitesine alındı. Yaklaşık 10 gün süren yaşam savaşına yenik düşen Süleyman Eyigün ve eşi Necmiye Eyigün, aynı gün hayatlarını kaybetti.

Gözyaşları arasında son yolculuklarına uğurlandılar

Eyigün çiftinin cenazeleri tamamlanan işlemlerinin ardından evinin önüne getirildi. Korona virüs önlemleri kapsamında çiftin cenaze namazı cenaze nakil aracından indirilmeden kılındı. Cenaze namazına Eyigün'ün çiftinin çocukları ve yakınları katıldı. Cenaze namazının kılınmasının ardından Eyigün çiftinin cenazeleri, Gölcük 17 Ağustos Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenaze namazının ardından Eyigün çiftinin evinin balkonunda bekleyen kızı, "Anne, baba" diye bağırarak gözyaşlarına boğuldu. - KOCAELİ

Karı-koca aynı gün korona virüse yenildi
Karı-koca aynı gün korona virüse yenildi
Karı-koca aynı gün korona virüse yenildi
Karı-koca aynı gün korona virüse yenildi
Karı-koca aynı gün korona virüse yenildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Haydar Akar Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Hadise Dilan Çıtak Demet Özdemir Caner Cindoruk
Spor Erol Bulut Şenol Güneş Burak Yılmaz İsmail Kartal Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Karı-koca aynı gün korona virüse yenildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.4.2021 14:51:27. #1.15#
title