Karganın vefası...Kendisini yaralıyken tedavi eden veterinerlerden artık hiç ayrılmıyor
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Karganın vefası...Kendisini yaralıyken tedavi eden veterinerlerden artık hiç ayrılmıyor

İhlas Haber Ajansı / Şükrü Üçüncü - Haberler | Güncel

Karganın vefası...Kendisini yaralıyken tedavi eden veterinerlerden artık hiç ayrılmıyor Trabzon'un Ortahisar ilçesinde bir karga kendisini yaralıyken tedavi eden veterinerlerden artık hiç ayrılmıyor.

Karganın vefası...Kendisini yaralıyken tedavi eden veterinerlerden artık hiç ayrılmıyor

TRABZON - Trabzon'un Ortahisar ilçesinde bir karga kendisini yaralıyken tedavi eden veterinerlerden artık hiç ayrılmıyor.

Ortahisar Belediyesi Veteriner İşler Müdürlüğü personeli Yakup Değirmenci, ilçenin en işlek caddelerinden olan Kahramanmaraş caddesinde yaralı bir karganın uçamadığını fark etti. Değirmenci, arabaların arasında ezilme tehlikesi geçiren kargayı alarak Beşirli semtinde bulunan Ortahisar Belediyesi'ne ait Minik Dostlar Kliniği'ne getirdi. Burada yaralı karga veterinerler tarafından tedavi edilerek iyileşinceye kadar misafir edildi. Bir süre sonra kendine gelen karga tekrar doğaya bırakılsa da kendisini iyileştiren veterinerler ve belediye personellerini bırakmayarak onlarla birlikte yaşamaya devam etti.

"Karamel doğada yaşasın istedik ama o bizi tercih etti"

"Karamel" ismi taktıklarını kargayı çok sevdiklerini belirten Minik Dostlar Kliniği veterinerlerinden Ahmet Köz, "Kargamızın ismi 'Karamel'. Yaklaşık 1 aydır bizimle. Arkadaşımız Yakup Değirmenci ezilmek üzere sokakta buldu bize getirdi. Karamel'i çok sevdik. Bir iki gün besleyip toparlansın dedik. Ancak bir iki gün sonra kargadan ziyade muhabbet kuşu gibi omuzumuzda, kolumuzda, ısırmıyor kendini sevdiriyor. Yaklaşık bir buçuk ay sonra doğal yaşamına kavuşması için kliniğimizin önünden Karamel'i bıraktık. Akşam baktık ki Karamel tekrar kliniğin önüne geldi. 'Bana, yem verin' diye gagasını açarak yanımıza geliyor. Yem verdik, ikinci günü yine bıraktık, akşam tekrar geldi. Bir hafta boyunca bu böyle devam etti. Artık biz göndersekte, Karamel gitmek istemiyor. Doğada yaşasın istedik ancak o bizi tercih etti. Bizimle birlikte gittiği güne kadar bakmaya devam edeceğiz" dedi.

Kargaların çok akıllı bir hayvan olduğunu kaydeden Köz, "Kargaların akıllı olduğunu duymuştum ancak bu kadar akıllı hayvan olduklarını bilmiyordum. Besleyeni, kendisiyle ilgileneni, seveni çok iyi biliyor. Çok iyi anlıyor ve ona göre davranıyor. İnanılmaz akıllı hayvanlar. Her zaman yemek yeme saatinde geliyor. Önceleri tavuk ve solucan yiyordu sonra kedi maması yemeye başladı" diye konuştu.

"Karamel'i gelip sevenler oluyor"

Aynı klinikte görev yapan Veteriner Hekim Engin Yetimoğlu da "Karamel geldiğinde yaralı idi. Burada arkadaşlarımız tarafından bakıldı güçlendi iyi duruma geldi. Karamel bizi sevdiği için ayrılmak istemedi. Biz de bu süreçte biraz daha bakalım dedik. Görenler hayret ediyor. Klinikte karganın bakılması alışık bir durum değil zaten. Karamel'i gelip sevenler oluyor. Açıkçası insanlarda Karga sevgisi oluştu" şeklinde konuştu.

Karganın vefası...Kendisini yaralıyken tedavi eden veterinerlerden artık hiç ayrılmıyor
Karganın vefası...Kendisini yaralıyken tedavi eden veterinerlerden artık hiç ayrılmıyor
Karganın vefası...Kendisini yaralıyken tedavi eden veterinerlerden artık hiç ayrılmıyor
Karganın vefası...Kendisini yaralıyken tedavi eden veterinerlerden artık hiç ayrılmıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Şükrü Üçüncü

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